Puerto Coquira se renueva para atender a miles de usuarios de Chepo

Después de casi cinco décadas sin una intervención significativa, Puerto Coquira, en el distrito de Chepo, comenzó una nueva etapa con los trabajos de rehabilitación de su infraestructura, una intervención que busca mejorar las condiciones de seguridad, comodidad y atención de los usuarios que utilizan diariamente este punto para movilizarse hacia distintas comunidades e islas.

Los trabajos, que tienen una inversión aproximada de B/. 33 650.00, forman parte de un plan de mejoras dirigido a los puertos estatales del país, para el cual la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares (DGPIMA) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha destinado un presupuesto global de B/. 2 millones.

En Coquira, las labores comenzaron con el desmantelamiento de estructuras deterioradas que serán reemplazadas como parte de una primera fase de intervención. El administrador del puerto, ingeniero Eduardo Justavino, explicó que la infraestructura no había recibido una intervención desde 1978 y que las condiciones actuales hacían necesaria su recuperación.

La primera etapa de los trabajos está enfocada en recuperar espacios de uso directo para los pasajeros y demás usuarios. Entre las obras previstas se encuentran la rehabilitación de la estructura del techo, los canales de desagüe, las bancas y las zonas de espera.

La recuperación también contempla, en una segunda etapa proyectada para el próximo año, mejoras en la zona de acceso al puerto, incluyendo las escaleras, el muro de retención y las áreas destinadas al amarre de las embarcaciones.

Aunque Coquira es considerado un puerto de escala menor, su actividad trasciende la pesca. De acuerdo con los registros que maneja su administración, entre 1,500 y 3,000 usuarios utilizan mensualmente estas instalaciones para actividades de pesca, cabotaje, recreación y transporte de pasajeros.

Desde este punto parten embarcaciones hacia distintas comunidades e islas de la zona, entre ellas Chepillo, San Miguel y Esmeralda, además de otras comunidades costeras del Pacífico, convirtiendo al puerto en un importante punto de conexión para los habitantes y visitantes de esta región.

Con el inicio de estos trabajos, Puerto Coquira se encamina hacia una renovación de sus instalaciones, con la expectativa de ofrecer mejores condiciones a los miles de usuarios que dependen de este punto para desarrollar sus actividades y mantener la conexión marítima con las comunidades de la región.