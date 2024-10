Presidente Mulino llega a París para hablar sobre las lista discriminatorias

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este domingo a la ciudad de París, donde inicia una vista oficial con el objetivo de estrechar las relaciones diplomáticas con Francia y dejar clara la posición panameña de rechazo a la lista discriminatoria de la Unión Europea (UE) de países y territorios no cooperadores en temas fiscales.

Mulino informó que el rechazo de esta lista y el relanzamiento de las relaciones bilaterales con Francia son los temas principales en la reunión que sostendrá este lunes con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Desde hace 11 años, ningún presidente de Panamá ha sido recibido en visita oficial en el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa.

El presidente Mulino indicó que su objetivo es lograr que Francia coadyuve a Panamá en su salida de la lista fiscal de la UE y que “esta injusticia” no siga cometiéndose.

“Ni lavamos plata como política de Estado, mucho menos financiamos el terrorismo ni tampoco estamos en condiciones de apadrinar sinvergüenzuras internacionales”, ha manifestado Mulino antes de su llegada a París, donde estará en una gira oficial de tres días.

El mandatario también ha aclarado que su gobierno no tiene diferencias con el Gobierno de Francia ni con el Parlamento Europeo. No obstante, destacó que como mandatario panameño se ha trazado la tarea de demostrarle a las autoridades de Francia, y del resto de Europa, que la inclusión de Panamá en esta lista fiscal no tiene sustento.

De allí la insatisfacción de Panamá sobre un exabrupto que es su inclusión en la lista fiscal sin ninguna razón.

El presidente Mulino viaja acompañado del director general de Ingresos, Camilo Valdés, quien es experto en el tema de las listas fiscales; el superintendente de Bancos, Milton Ayón; el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha; el embajador designado en Francia, Miguel Antonio Bernal; el presidente del Grupo de Acción para la Igualdad Financiera Internacional (GAFIPI), Carlos Raúl Moreno, quienes tienen dos años defendiendo la imagen de Panamá por los efectos de estas listas discriminatorias. Sobre el tema de las listas fiscales, las autoridades panameñas refirmaron que Panamá cumple en exceso las regulaciones y medidas que previenen los delitos que condena la lista de la UE.