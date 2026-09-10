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Presidente Mulino tomará medidas para solucionar déficit de médicos

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6 horas atrás

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció el inicio de un plan de transformación integral en el sistema de salud pública centrado en mejorar la atención a los pacientes, resolver la falta de médicos especialistas e incorporar tecnología de punta en todo el país.

Durante la presentación del nuevo sistema de atención, el mandatario destacó los avances en infraestructura hospitalaria, incluyendo la apertura de la policlínica de San Miguelito tras décadas de espera.

Apertura a médicos formados en el país y solución al déficit de especialistas

Uno de los puntos clave abordados por el mandatario fue la contradicción que representa contar con instalaciones nuevas que carecen de especialistas como cardiólogos, endocrinólogos u oftalmólogos. Para enfrentar este déficit, el Ejecutivo impulsará medidas para permitir el ejercicio profesional de médicos hijos de inmigrantes que residen desde hace años en Panamá y se graduaron en universidades locales, pero que actualmente no pueden ejercer por no contar con la nacionalidad panameña.

Asimismo, el Gobierno plantea traer especialistas de países como Colombia, Brasil, Chile y Argentina para realizar procedimientos complejos —como cirugías cardíacas fetales en el útero— y capacitar a equipos locales. Actualmente, la falta de capacidad nacional obliga a enviar a niños a Colombia a través de la partida discrecional.

Para corregir las limitaciones del sistema de formación médica de los últimos 20 años, se flexibilizará y abrirá el proceso de asignación de cupos de especialidades —evitando la restricción injustificada de plazas— y se habilitará a clínicas privadas para impartir docencia y residencias médicas.

Primer centro de tratamiento del cáncer en el interior

El presidente confirmó además que el próximo mes abrirá en Bugaba el primer centro de tratamiento del cáncer del interior del país que cuenta con acelerador lineal y especificaciones constructivas de un centro oncológico. Esta instalación atenderá a pacientes de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y de la comarca Ngäbe-Buglé, evitando los costos y el desgaste de trasladarse hasta la capital.

 

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