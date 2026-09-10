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Recuperarán proyecto deportivo abandonado en Macaracas

Published

5 horas atrás

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El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) brindó detalles sobre el proyecto de rehabilitación del Complejo Deportivo de Macaracas, en la provincia de Los Santos, que contempla una inversión superior a los B/.2.2 millones.

El complejo deportivo contará con una cancha de fútbol 11 contra 11 con medidas mínimas reglamentarias (45 por 90 metros) y un estadio de béisbol infantil diseñado para las pequeñas ligas. Ambas superficies serán instaladas con grama sintética.

Asimismo, la obra contempla la construcción de graderías, un edificio administrativo, módulos de baños, la revisión integral del sistema de drenaje pluvial y un sistema completo de iluminación. Miguel Ordóñez enfatizó que se trata de un proyecto integral que la comunidad «añoraba a gritos» y que responderá a las necesidades deportivas de la región.

Estatus contractual y próximos pasos

Respecto al estado actual del proyecto, Ordóñez detalló que la obra ya superó la fase de licitación y ha sido adjudicada de manera oficial. El contrato establece un periodo de vigencia contractual de aproximadamente 600 días.

En los próximos días, la documentación completa será remitida a la Contraloría General de la República para su evaluación, análisis y correspondiente refrendo. Una vez completado este trámite institucional, se dará inicio a los trabajos de construcción en el menor tiempo posible.

Detalles de la Obra:

📍 Proyecto: Complejo Deportivo de Macaracas

💰 Monto de inversión: B/. 2,258,311.30

📋 Estatus actual: Adjudicado en Panamá Compra.

⏱️ Tiempo de ejecución: 600 días calendario.

📑 Vigencia contractual total: 660 días calendario.

 ¿Qué contempla el proyecto?

* ⚽ Rehabilitación del campo de fútbol de 45 × 90 metros, con superficie sintética, drenaje, cerramiento e iluminación deportiva.

* ⚾ Rehabilitación del campo de béisbol infantil, con superficie sintética, drenaje, cerramiento e iluminación.

* 👥 Mejoras a las graderías: 300 personas para fútbol y 200 para béisbol.

* 🚿 Terminación de vestidores, baños, dugouts, quioscos y depósito.

* 🏀 Construcción de una cancha multiuso techada.

* 🚧 Adecuaciones del terreno y trabajos de infraestructura vial, pluvial, sanitaria, agua potable, electricidad y comunicaciones.

* ⚙️ Construcción de cuarto eléctrico, garita de acceso y sistema hidroneumático.

* 🌳 Equipamiento deportivo, paisajismo, mobiliario urbano y obras exteriores.

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