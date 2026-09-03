Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Presidente Mulino viajará a Ecuador para abordar temas de inversión

NOTICIAS NACIONALES

Panamá enciende su lado más azul: arranca el XXII Mes de los Océanos 2026

NOTICIAS NACIONALES

Universidad de Panamá recurrirá a fondos propios para cubrir necesidades de su presupuesto

NOTICIAS NACIONALES

Coordinan festividades del Cristo Negro de Portobelo en Colón

NOTICIAS NACIONALES

Instituto de Medicina Legal pide aumento de presupuesto

NOTICIAS NACIONALES

Presidente Mulino viajará a Ecuador para abordar temas de inversión

Published

4 horas atrás

on

El presidente José Raúl Mulino viajará este viernes 4 de septiembre en horas de la mañana, a Guayaquil, donde sostendrá una reunión bilateral con su homólogo Daniel Noboa Azin, presidente Constitucional de la República del Ecuador. Ambos líderes abordarán temas relacionados con comercio, inversión, migración y seguridad, entre otros.

La llegada del presidente a la Base Aérea Simón Bolívar está programada para las 10:30 a.m., donde será recibido por Roberto Kuri, canciller de la República del Ecuador, y por los embajadores de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner, y de Ecuador en Panama, Pascual del Cioopo.

En este viaje acompañan al presidente la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Javier Martínez Acha y Julio Moltó, respectivamente, así como Jorge Vallarino, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

Paralelo al encuentro de mandatarios, se efectuará una reunión bilateral entre el ministro Moltó y Sahira Moya, ministra de Desarrollo Económico y Productividad, quienes suscribirán los términos de referencia para un Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador-Panamá.

Por su parte, el canciller Martínez Acha y Roberto Kuri Pesantes, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, firmarán el Acuerdo Interinstitucional de intercambio de información migratoria.

Tras efectuar las reuniones, el presidente Mulino y su comitiva regresarán a Panamá en horas de la tarde del mismo viernes.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

DEPORTES NACIONALES3 horas atrás

Leonardo Bernal pegó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

El panameño Leonardo Bernal conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, fue un batazo de dos carreras que sirvió...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Presidente Mulino viajará a Ecuador para abordar temas de inversión

El presidente José Raúl Mulino viajará este viernes 4 de septiembre en horas de la mañana, a Guayaquil, donde sostendrá...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Panamá enciende su lado más azul: arranca el XXII Mes de los Océanos 2026

Playas llenas de voluntarios, tortugas monitoreadas bajo la lupa de la ciencia, un congreso internacional que reúne a especialistas del...
AJÍ7 horas atrás

Tamal de olla con brisket ahumado por el Chef David Barleta de EL FARO CASCO ANTIGUO

¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
NOTICIAS NACIONALES20 horas atrás

Universidad de Panamá recurrirá a fondos propios para cubrir necesidades de su presupuesto

La Universidad de Panamá utilizará alrededor de 19 millones de dólares de sus recursos propios para atender compromisos y necesidades...
NOTICIAS NACIONALES23 horas atrás

Coordinan festividades del Cristo Negro de Portobelo en Colón

Las autoridades de la provincia de Colón se encuentran organizando un plan de logística y seguridad para recibir a la multitud...
POLÍTICA NACIONAL23 horas atrás

Presidente Mulino se reunirá con jubilados y empresarios

El presidente José Raúl Mulino ha convocado a un encuentro estratégico para mediar en la implementación de una nueva legislación...
NOTICIAS NACIONALES24 horas atrás

Instituto de Medicina Legal pide aumento de presupuesto

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) exige urgentemente un aumento presupuestario para fortalecer sus capacidades operativas. Su director,...
DEPORTES NACIONALES24 horas atrás

Mariano Rivera se reúne con el presidente Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en su despacho este miércoles 2 de septiembre al exbeisbolista Mariano...
NOTICIAS NACIONALES1 día atrás

Organización panameña Waved inicia proyecto educativo en El Salvador

Una iniciativa educativa nacida en Panamá comienza a cruzar fronteras. Waved, organización que desde hace una década trabaja con niños,...
PUBLICIDAD
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!