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Leonardo Bernal pegó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

Published

3 horas atrás

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El panameño Leonardo Bernal conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, fue un batazo de dos carreras que sirvió para que su equipo ganara 8-6 a los Dodgers de Los Ángeles.

“Me costó un rato asimilarlo y después de unos 30 segundos fui al vestuario y simplemente lloré. Las emociones me invadieron”, declaró el panameño a los medios de comunicación tras el partido.

Bernal es considerado el séptimo mejor prospecto de los Cardenales, según datos de MLB Pipeline. El receptor panameño había debutado en la gran carpa el pasado martes, pegando un sencillo que produjo dos carreras.

Con esta victoria los Cardenales de San Luis ganaron un partido importante, que sirve para mantener las esperanza de alcanzar un puesto para los playoffs.

Los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, han perdido seis de sus últimos ocho partidos. La súperestrella Shohei Ohtani se ponchó cuatro veces consecutivas por primera vez en la temporada, incluyendo una en la décima entrada con un corredor automático en tercera.

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