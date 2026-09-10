Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Guillermo Cortés habló de sus expectativas por el diálogo sobre la ley 226

NOTICIAS NACIONALES

Aeronave científica de la NASA realiza operaciones en Panamá

NOTICIAS NACIONALES

Operación "Apple" deja 9 aprehendidos y 8 autos incautos en Chiriquí

NOTICIAS NACIONALES

Accidente deja tres heridos en la vía hacia Margarita

NOTICIAS NACIONALES

Lanzan plataformas para transformación y modernización digital del sistema de salud

NOTICIAS NACIONALES

Guillermo Cortés habló de sus expectativas por el diálogo sobre la ley 226

Published

4 horas atrás

on

El dirigente Guillermo Cortés, que representa a los jubilados, dio detalles sobre el clima que ha percibido en la mesa de diálogo con el Gobierno nacional y miembros del sector privado, para llegar a un acuerdo sobre la ley 226.

El propósito central de estas reuniones es alcanzar un consenso antes de que venza el plazo constitucional de 30 días hábiles que tiene el mandatario para decidir entre la sanción o el veto de la normativa.

 

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES46 mins atrás

Aeronave científica de la NASA realiza operaciones en Panamá

Una aeronave de investigación de gran altitud de la NASA inició operaciones en Panamá desde el 24 agosto, y estará...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Operación «Apple» deja 9 aprehendidos y 8 autos incautos en Chiriquí

Las autoridades nacionales realizaron en la provincia de Chiriquí la denominada Operación Apple Delivery, que resultó en la captura de...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Guillermo Cortés habló de sus expectativas por el diálogo sobre la ley 226

El dirigente Guillermo Cortés, que representa a los jubilados, dio detalles sobre el clima que ha percibido en la mesa...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Accidente deja tres heridos en la vía hacia Margarita

En horas de la mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito ocurrido en la zona de Margarita,...
ENTRETENIMIENTO5 horas atrás

Así es Avatar “Los Siete Refugios”, la nueva serie animada

El mundo de Avatar se prepara para entrar en una nueva etapa. Paramount+ lanzó el tráiler oficial de “Avatar: Los...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Lanzan plataformas para transformación y modernización digital del sistema de salud

Con la premisa de que el paciente es primero, el presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó hoy el...
DEPORTES NACIONALES5 horas atrás

Recuperarán proyecto deportivo abandonado en Macaracas

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) brindó detalles sobre el proyecto de rehabilitación del Complejo Deportivo de Macaracas, en la...
POLÍTICA NACIONAL6 horas atrás

Presidente Mulino tomará medidas para solucionar déficit de médicos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció el inicio de un plan de transformación integral en el sistema...
NOTICIAS INTERNACIONALES8 horas atrás

Trump promete entregar $5.000 a cada adulto si el Partido Republicano gana las elecciones

El presidente Donald Trump prometió el miércoles entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos conservan el control...
SALUD Y VIDA9 horas atrás

Día Mundial para la Prevención del Suicidio busca abrir conversaciones sobre salud mental

Cada 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que busca abrir una...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!