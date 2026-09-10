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Trump promete entregar $5.000 a cada adulto si el Partido Republicano gana las elecciones

Published

8 horas atrás

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El presidente Donald Trump prometió el miércoles entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de mitad de mandato; una maniobra extraordinaria para revertir la desfavorable situación de su partido de cara a los comicios de noviembre.

Esta cuestionable promesa probablemente costaría más de un billón de dólares y requeriría la aprobación del Congreso, además de agravar aún más el déficit presupuestario anual del país —cercano a los 1,8 billones de dólares— y las preocupaciones sobre la inflación.

«Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares», declaró Trump durante la convención republicana de mitad de mandato celebrada en Dallas. «Se llamará el Dividendo Trump».

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