Connect with us

NOTICIAS INTERNACIONALES

Rusia y Ucrania acuerdan un nuevo intercambio de prisioneros

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Congo supera los 11.000 casos de ébola y más de 5 mil muertes

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Muere en un hospital el autor del atentado de Polonia

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Falsas amenazas contra vuelos en Europa genera preocupación

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Presidente de Paraguay renuncia en medio de investigación por colapso de un banco

NOTICIAS INTERNACIONALES

Rusia y Ucrania acuerdan un nuevo intercambio de prisioneros

Published

3 horas atrás

on

Rusia y Ucrania acordaron un intercambio a gran escala de prisioneros de guerra, según informaron ambas partes este miércoles, al concluir dos días de conversaciones mediadas por Estados Unidos sin lograr avances sustanciales para poner fin a la invasión a gran escala lanzada por Moscú hace casi cinco años.

Las expectativas de alcanzar algún avance significativo en este primer encuentro entre las delegaciones en nueve meses eran escasas. Si bien Rusia y Ucrania han realizado intercambios de prisioneros de guerra de forma ocasional, sus posturas respecto a las condiciones para un acuerdo de paz siguen estando muy alejadas.

Funcionarios estadounidenses afirman estar decididos a reactivar los esfuerzos de paz de Washington, los cuales, hasta ahora, no han logrado resultados significativos.

Además de las garantías de seguridad para ambos países tras el conflicto, otros obstáculos clave son el destino del territorio ucraniano bajo ocupación rusa y el papel que desempeñarán los países europeos en un eventual acuerdo.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS INTERNACIONALES3 horas atrás

Rusia y Ucrania acuerdan un nuevo intercambio de prisioneros

Rusia y Ucrania acordaron un intercambio a gran escala de prisioneros de guerra, según informaron ambas partes este miércoles, al...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Inauguran XII Conferencia anual de la red Interamericana de Catastro y registro de la propiedad

La Organización de Estados Americanos inauguró la duodécima conferencia de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad en Panamá,...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Canal de Panamá es administrado solo por el gobierno nacional

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, desmintió categóricamente las afirmaciones del secretario de guerra estadounidense sobre un supuesto control...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Canciller se refiere al rumor de asilo político para Diosdado Cabello

El canciller Javier Martínez-Acha respondió públicamente a los rumores sobre una supuesta petición de refugio en el país por parte...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Fabián Camargo es nuevo director del Sistema Penitenciario tras renuncia de Singh

El Ministerio de Gobierno de Panamá anunció la designación de Fabián Camargo como nuevo director general interino del Sistema Penitenciario. Con...
DEPORTES NACIONALES6 horas atrás

Fepafut publica la lista de convocados para el Mundial Sub-17

Luego de más de ocho meses de entrenamientos que incluyeron amistosos internacionales en Salou, España y un campamento en Emiratos...
TECNOLOGÍA7 horas atrás

Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2 se enfocarán en la resolución de problemas técnicos

La compañía de inteligencia artificial Anthropic anunció la actualización de sus modelos Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2, diseñados...
DEPORTES NACIONALES7 horas atrás

Preselección de Panamá para la quinta ventana de los Clasificatorios al Mundial 2027

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) dio a conocer la convocatoria oficial de la preselección nacional de Panamá que disputará...
ENTRETENIMIENTO8 horas atrás

Los Latin Grammy reconocen los 50 años de trayectoria de Omar Alfanno

La música latina honra el legado de uno de sus destacados compositores originarios de Panamá. Omar Alfanno recibió el Premio...
NOTICIAS INTERNACIONALES8 horas atrás

Congo supera los 11.000 casos de ébola y más de 5 mil muertes

El brote de ébola en el Congo ha superado los 11.000 casos, informó el gobierno este miércoles; una cifra contundente...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!