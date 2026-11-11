Rusia y Ucrania acuerdan un nuevo intercambio de prisioneros

Rusia y Ucrania acordaron un intercambio a gran escala de prisioneros de guerra, según informaron ambas partes este miércoles, al concluir dos días de conversaciones mediadas por Estados Unidos sin lograr avances sustanciales para poner fin a la invasión a gran escala lanzada por Moscú hace casi cinco años.

Las expectativas de alcanzar algún avance significativo en este primer encuentro entre las delegaciones en nueve meses eran escasas. Si bien Rusia y Ucrania han realizado intercambios de prisioneros de guerra de forma ocasional, sus posturas respecto a las condiciones para un acuerdo de paz siguen estando muy alejadas.

Funcionarios estadounidenses afirman estar decididos a reactivar los esfuerzos de paz de Washington, los cuales, hasta ahora, no han logrado resultados significativos.

Además de las garantías de seguridad para ambos países tras el conflicto, otros obstáculos clave son el destino del territorio ucraniano bajo ocupación rusa y el papel que desempeñarán los países europeos en un eventual acuerdo.