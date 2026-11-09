Retienen 41 piezas de madera y una motosierra durante operativo en Bocas del Toro

Un total de 41 piezas de madera de la especie laurel (Cordia alliodora), con un volumen de 0.89 metros cúbicos, y una motosierra fueron retenidas durante un operativo de vigilancia forestal realizado por funcionarios del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en el sector de Milla 6, corregimiento de La Gloria, provincia de Bocas del Toro.

La acción se llevó a cabo luego de que, durante una inspección de campo, las autoridades detectaran que tanto la madera como la motosierra, presuntamente utilizada para la tala y procesamiento del recurso forestal, no contaban con los permisos exigidos por la legislación ambiental vigente.

Ante esta situación, los equipos fueron retenidos y trasladados a las instalaciones de MiAMBIENTE en Ojo de Agua, distrito de Almirante, donde permanecen bajo custodia mientras se desarrolla el proceso administrativo correspondiente.

Como resultado de esta diligencia, una persona deberá responder ante la apertura de un proceso administrativo por el presunto incumplimiento de las normas ambientales, el cual permitirá determinar las sanciones que correspondan conforme a la ley.

La directora regional de MiAMBIENTE en Bocas del Toro, Mileika González, indicó que la entidad continuará reforzando los operativos de vigilancia y fiscalización para combatir la tala ilegal y proteger los recursos forestales de la provincia.