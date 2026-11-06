Presidente Mulino visita puntos críticos afectados en Chiriquí y asegura fondos para repararlos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, visitó este viernes las zonas afectadas por el sismo y las fuertes luvias en Jaramillo, Boquete, provincia de Chiriquí, donde aseguró que destinará fondos de emergencia y urgentes para los trabajos de reparación de vías e infraestructura escolar ante el riesgo que representan para los habitantes.

“¡Qué bueno que vine, porque una cosa es haber visto estos daños en fotos y otra cosa es verlos en persona…! Los dos puntos críticos que he visitado es un milagro de Dios que eso no se haya venido abajo. Aquí no hay que venir a tapar el sol con la mano, ellos (el MOP) tienen todo esto levantado y cotizado para dar la autorización a la compañía para que arranque. No voy a esperar ni a retrasarlo; con la peligrosidad que implica, sería irresponsable”, expresó el mandatario.

El presidente Mulino constató las áreas afectadas en Jaramillo Abajo, en Montaña Verde, donde las lluvias y el mal tiempo han socavado las vías, parte de la quebrada La Zumbona, dañando también la calle; asimismo, indicó que la escuela de Jaramillo Arriba, afectada por el terremoto, será demolida y reconstruida.

“No es solamente una carretera, es la actividad de todo un pueblo. Esta vía está muy erosionada y es peligroso que, si se quiebra, toda esa área de arriba —productores, turismo, hoteles y casas— quede incomunicada. Y lo que toma hacer un paso y reconstruir una carretera… Después de haber visto esto, el no hacer nada o dilatar cualquier procedimiento burocrático es una responsabilidad con la que yo no voy a cargar”, reafirmó Mulino.

Durante la jornada, el presidente Mulino, acompañado por la gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría, y autoridades locales, recibió un informe de las afectaciones por parte del director regional del MOP, Marco Di Bilio. Debido a la gravedad de los daños, indicó que sostendrá una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para gestionar la asignación urgente de los fondos.

“Lo voy a hablar hoy mismo con el ministro Chapman: esta plata hay que meterla ya, esto no puede esperar y no va a esperar. Porque el hecho de que hayamos puesto una vallita de advertencia ahí no significa que abajo está sólido. Por donde pasé y, por donde cruzamos, eso está hueco. O sea, es cuestión de que, Dios no lo quiera, caiga un aguacero y se puede caer” añadió.

Sobre la escuela de Jaramillo, aseguró que se destinarán los recursos para su reconstrucción, tomando en cuenta su gran problema estructural. Explicó que debe ser demolida y rehecha para que esté lista para el inicio de clases del próximo año.

De acuerdo con el director Di Bilio, tras la evaluación de vías y puentes, la inversión para resolver las afectaciones en los tres puntos críticos superaría el millón de balboas.

En cuanto al avance en la construcción de viviendas en las provincias centrales afectadas por el sismo, el presidente Mulino informó que ha dado instrucciones para que se levanten a la mayor brevedad, detallando que algunas toman 10 días en terminarse y otras hasta 3 meses.

“Hemos recibido una donación importantísima de Marruecos: dos millones de dólares que se destinarán para esto. Esa plata ya está entrando al fideicomiso. La construcción de las casas de bloques y concreto toman entre dos meses y medio y tres meses, mientras que las del MIVIOT, que son las que han resistido todo el impacto del sismo, se levantan entre ocho a diez días”, expresó.

Igualmente, informó que, en Azuero, el municipio de Tonosí aceptó el traspaso de la propiedad donde estaba el hospital y ya se encuentran trabajando ahí. Igualmente, adelantó que la próxima semana visitará el oriente de la provincia de Chiriquí, donde ha sido informado sobre afectaciones en San Félix y Tolé.