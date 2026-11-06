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Incautan madera procesada sin registro en Bocas del Toro

Published

6 horas atrás

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Un cargamento de 52 piezas de madera procesada, que no contaba con el número de registro forestal correspondiente, fue retenido por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) durante un recorrido de inspección en el sector de Quebrada Banano, provincia de Bocas del Toro.

La acción se realizó como parte del operativo de Fiestas Patrias, por personal de la Sección Forestal de la Dirección Regional de MiAMBIENTE en Bocas del Toro, en coordinación con funcionarios del área protegida Parque Nacional Humedal San San Pond Sak.

Según el informe, la madera corresponde a la especie conocida como Malagueto (Xylopia sp.) y suma un volumen total de 1.51 metros cúbicos.

Ante la irregularidad, las autoridades procedieron a la retención del producto y a su traslado a las instalaciones de MiAMBIENTE en Almirante, específicamente al sector de Ojo de Agua, donde permanece bajo resguardo institucional. La medida fue adoptada debido a que los infractores abandonaron la madera en el sitio.

MiAMBIENTE recuerda que todo producto forestal debe contar con el registro correspondiente y exhorta a la población a denunciar cualquier actividad ilícita contra los recursos naturales a través de sus redes sociales, del chat web disponible en el sitio www.miambiente.gob.pa o de la línea gratuita de atención ciudadana 311.

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