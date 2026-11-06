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Nintendo revela detalles del desarrollo del rediseñado The Legend of Zelda

Published

6 horas atrás

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En la vigesimocuarta entrega de la serie de entrevistas oficiales «Pregunta al desarrollador», los productores Eiji Aonuma y Hidemaro Fujibayashi compartieron los detalles y la visión creativa detrás de la nueva versión de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, un título exclusivo para la consola Nintendo Switch 2 que estará disponible a partir del jueves 5 de noviembre.

Formación para las nuevas generaciones en el 40.º aniversario

El proyecto se impulsó en el marco de las conmemoraciones por el 40.º aniversario del lanzamiento del primer juego de la saga en Japón. Aonuma explicó que la motivación principal para recrear el clásico de 1998 fue brindar al equipo más joven de desarrolladores la oportunidad de estudiar la estructura original del juego, permitiéndoles adquirir perspectivas técnicas que aplicarán en las futuras entregas de la franquicia.

Para esta reedición, tanto Aonuma como Fujibayashi adoptaron una posición de supervisión en segundo plano, otorgando libertad al grupo de creativos para proponer cambios y adaptar el título a la tecnología actual.

El legado de Nintendo 64 y anécdotas del desarrollo original

Los productores recordaron el hito que significó la entrega original para Nintendo 64. En particular, destacaron la invención del sistema de fijado de objetivo con el botón Z —concebido por Shigeru Miyamoto, Yoshiaki Koizumi y el equipo—, una solución pionera para el control de cámara y el combate en tres dimensiones que se mantiene vigente en la serie.

Aonuma rememoró además el clima de constante reto durante la producción original de 1998. Entre las anécdotas compartidas, relató que tras concluir la programación del combate final contra Ganon cerca del límite de entrega, el compositor Koji Kondo presentó inicialmente una melodía de fondo alegre y animada. Al pedirle un ajuste, Kondo compuso en solo un día el icónico tema dramático que se conserva en la versión final.

Decisiones de diseño: preservación de la exploración clásica

En cuanto a las mecánicas del nuevo juego para Nintendo Switch 2, la dirección técnica evaluó inicialmente añadir puntos de teletransporte adicionales en la llanura de Hyrule para acortar los tiempos de desplazamiento.

Sin embargo, tras probar el cambio, el propio Aonuma decidió retirarlos al constatar que la función reducía los momentos espontáneos de descubrimiento y observación que definen la esencia y el atractivo de Ocarina of Time.

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