Más de 4 mil personas visitan áreas protegidas en Fiestas Patrias

Las áreas protegidas de Panamá volvieron a posicionarse entre los destinos preferidos por nacionales y extranjeros durante los Días Patrios. Como parte del operativo especial desarrollado por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), se mantuvo presencia y vigilancia en 66 áreas protegidas del país entre el 2 y el 6 de noviembre, período durante el cual más de 4 mil visitantes recorrieron parques nacionales, reservas forestales, refugios de vida silvestre y otras áreas naturales bajo protección.

Los registros consolidados ubican al Parque Nacional Volcán Barú como el área protegida con mayor afluencia durante las festividades, al recibir 1,575 visitantes. Le siguieron el Parque Nacional San Lorenzo, con 1,259 visitantes; el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, con 859; el Parque Nacional Chagres, con 585; y el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, con 561 visitantes.

Entre los destinos más concurridos también figuraron el Parque Nacional Soberanía, que recibió 385 visitantes; el Parque Nacional Coiba, con 353; el Parque Nacional Portobelo, con 160; el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, con 154; la Reserva Hídrica Cordillera de Caraiguana, con 123; y el Monumento Natural Cerro El Gaital, con 116 visitantes.

La alta concurrencia reflejó el creciente interés de la población por el turismo de naturaleza, el senderismo, la observación de fauna silvestre y las actividades al aire libre. También registraron visitantes en áreas protegidas como el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Internacional La Amistad, el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, el Bosque Protector Palo Seco, la Reserva Forestal El Montuoso y el Humedal de Importancia Internacional Punta Patiño, entre otras.

En la provincia de Veraguas, el Parque Nacional Coiba mantuvo una importante actividad turística durante las festividades. Además de recibir 288 visitantes nacionales y extranjeros, el área protegida fue escenario de jornadas de orientación ambiental, monitoreo marítimo y actividades de control para garantizar el cumplimiento de las normas de conservación.

Por su parte, el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en Bocas del Toro, destacó entre los destinos más visitados del país gracias a la afluencia registrada en Cayos Zapatilla, mientras que el Parque Nacional San Lorenzo, en Colón, mantuvo un constante flujo de visitantes atraídos por la combinación de patrimonio histórico y riqueza natural que ofrece el área protegida.

De manera paralela a la atención de visitantes, los guardaparques mantuvieron operativos de vigilancia, monitoreo y conservación en todo el país. Entre los principales resultados destacan la protección de 311 huevos de tortugas marinas en Playa Horcones, la liberación de 438 neonatos de tortuga lora en áreas protegidas de Chiriquí y Los Santos, el rescate y reubicación de una boa constrictor en el área de influencia del Parque Nacional Camino de Cruces y la recuperación de una red fantasma en aguas del Parque Nacional Coiba. Asimismo, se desarrollaron acciones permanentes de monitoreo de biodiversidad, atención a visitantes y educación ambiental en decenas de áreas protegidas del país.

En materia de control y vigilancia, los operativos permitieron detectar y atender diversas incidencias ambientales. Entre las más relevantes figuran la destrucción de 10 motobombas utilizadas para minería ilegal, la aprehensión de un ciudadano y la retención de dos armas de fuego durante operativos en el Parque Nacional Chagres; la captura de dos personas por portar un arma de fuego dentro del Parque Nacional Soberanía; la detección de tala ilegal en los parques nacionales Chagres y Sierra Llorona, así como en el Bosque Protector Palo Seco; la retención de 48 tablas de madera en el Humedal San San Pond Sak; y la aprehensión de una persona vinculada al tráfico ilegal de huevos de tortuga marina en Los Santos, donde se decomisaron 284 huevos.

En total, el operativo nacional generó 175 reportes de actividades e incidencias, de los cuales 53 correspondieron a eventos positivos y negativos relacionados con acciones de conservación, protección, monitoreo y vigilancia ambiental realizadas por el personal de MiAMBIENTE y las entidades de apoyo participantes.

MiAMBIENTE destacó que los resultados alcanzados durante los Días Patrios reafirman el valor de las áreas protegidas como espacios para la recreación responsable, la educación ambiental y el turismo sostenible, al tiempo que evidencian el compromiso permanente de los guardaparques y técnicos que trabajan en la conservación del patrimonio natural del país.