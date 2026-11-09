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La NASA busca nuevos astronautas para su programa Artemis

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1 día atrás

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La NASA está aceptando solicitudes para una nueva promoción de astronautas que contribuirá al desarrollo del programa Artemis.

Las autoridades dieron a conocer la noticia el sábado durante un espectáculo aéreo en el Centro Espacial Kennedy, un evento destinado a promover la exploración lunar, así como los avances en aviación y tecnología.

La última convocatoria de la NASA para reclutar astronautas tuvo lugar hace dos años. Se recibieron más de 8.000 solicitudes, de las cuales 10 candidatos fueron seleccionados finalmente en septiembre de 2025.

Con solo 32 astronautas en activo, la agencia espacial necesita incorporar a más personas, ya que su objetivo es ampliar la presencia humana más allá de la órbita terrestre baja lo antes posible. La misión Artemis II, que realizó un sobrevuelo alrededor de la Luna el pasado mes de abril, marcó el inicio de esta campaña lunar.

«Tenemos mucho más trabajo que astronautas», declaró el sábado a The Associated Press Randy Bresnik, comandante de la misión Artemis III.

Los aspirantes tienen de plazo hasta el 3 de diciembre para presentar sus solicitudes. La NASA prevé realizar la selección final a finales de 2027, y los nuevos candidatos comenzarán su formación a principios de 2028; el mismo año en que la NASA planea llevar astronautas de vuelta a la superficie lunar, tras una ausencia de más de medio siglo.

Para entonces, «ya habrá gente en la Luna; así que no lo dejen para más tarde», instó Bresnik a los posibles candidatos.

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