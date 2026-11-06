Seis medidas en materia de clima y salud podrían salvar 1,6 millones de vidas

Seis medidas climáticas y sanitarias de eficacia demostrada podrían salvar 1,6 millones de vidas al año y, al mismo tiempo, reportar billones de dólares en beneficios económicos y fiscales, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado hoy.

La aplicación a escala mundial de estas medidas —que abarcan desde sistemas de alerta temprana ante el calor y servicios de agua, saneamiento e higiene resilientes al clima, hasta el uso de energía limpia en los hogares y políticas eficientes de fijación de precios para los combustibles fósiles— podría generar 3,9 billones de dólares estadounidenses anuales en beneficios de bienestar económico, contribuyendo además a reducir las emisiones de carbono. Asimismo, podrían aportar otros 5,4 billones de dólares anuales en beneficios fiscales.

El informe, titulado *Beneficios y costos a nivel mundial de las medidas priorizadas en materia de cambio climático y salud*, constituye el primer análisis exhaustivo de los rendimientos económicos y fiscales derivados de la implementación a gran escala de seis medidas recomendadas por la OMS. En conjunto, los resultados apuntan a un «triple dividendo» derivado de estas acciones climáticas: una población más sana, una reducción de las emisiones y economías más sólidas.

«La crisis climática es una crisis sanitaria; sin embargo, gran parte de los daños que provoca pueden prevenirse con herramientas de las que ya disponemos», afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «Este informe demuestra que ampliar la aplicación de medidas asequibles y de eficacia probada podría salvar millones de vidas, obteniéndose los mayores beneficios precisamente en los países que más los necesitan. A medida que los gobiernos se preparan para la próxima ronda de negociaciones sobre el clima, la protección de la salud debe situarse en el centro de la acción climática».

El informe, publicado antes de la COP31 —cita en la que se espera que los gobiernos presenten sus compromisos climáticos—, subraya que muchos de los efectos del cambio climático en la salud pueden evitarse mediante soluciones ya existentes. No obstante, es necesario implementar estas soluciones tanto en el sector sanitario como en otros sectores que determinan la salud, con el fin de anticipar, prevenir, preparar y reducir los riesgos sanitarios asociados al clima.

Según las proyecciones del informe, la aplicación a escala mundial de estas seis medidas podría evitar 1,6 millones de muertes al año, lo que equivale a una de cada 40 defunciones. Dichas medidas incluyen: sistemas de alerta temprana ante el calor; servicios de agua potable resilientes al clima; servicios básicos de saneamiento; instalaciones para la higiene y el lavado de manos; y el uso de combustibles y tecnologías más limpios en los hogares para cocinar y calentar la vivienda. …y políticas eficientes de fijación de precios para los combustibles fósiles. Estas medidas podrían, además, evitar la emisión de 16 700 millones de toneladas de CO₂, una cifra equivalente al 31 % de las emisiones anuales globales de gases de efecto invernadero (excluyendo las derivadas del uso de la tierra, los cambios en el uso de la tierra y la silvicultura).

En cinco de estas medidas, se estima que por cada dólar estadounidense (USD) invertido se obtienen 24 USD en beneficios. Se prevé que estos beneficios sean mayores en los países de ingresos bajos y medios, lo que contribuiría a reducir las desigualdades sanitarias y económicas.

Los sistemas de alerta temprana ante el calor se sitúan entre las medidas con mejor relación costo-beneficio: se estima un retorno de 835 USD por cada 1 USD invertido, lo que refleja su capacidad para aprovechar infraestructuras existentes y prevenir enfermedades relacionadas con el calor a un costo relativamente bajo.

Las políticas eficientes de fijación de precios para los combustibles fósiles —que incluyen la eliminación de subsidios ineficientes y la aplicación de impuestos adecuados a estos combustibles— generarían los mayores beneficios. Se estima que estas políticas podrían evitar 1,2 millones de muertes, además de generar 3 billones de USD en beneficios de bienestar económico y 5,4 billones de USD en beneficios fiscales anuales.

En 2026, los países de todo el mundo se enfrentan a crisis climáticas sin precedentes. Proteger a las personas y al planeta frente a los efectos del cambio climático constituye uno de los desafíos definitorios de nuestra era. La OMS insta a los gobiernos, a los socios para el desarrollo y a las instituciones financieras a actuar a partir de estos datos económicos e invertir en medidas de eficacia probada que favorezcan la salud, el clima y la economía.

Nota para los editores

El informe de la OMS cuantifica los impactos en la salud (principalmente cambios en la mortalidad), en el medio ambiente (centrándose, siempre que los datos lo permiten, en las variaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero), en la economía (incluidos los cambios en la productividad y la eficiencia) y en las finanzas públicas (es decir, las variaciones en los ingresos gubernamentales) derivados de la implementación a escala global de seis intervenciones prioritarias en el ámbito del clima y la salud. Posteriormente, estos impactos cuantificados se traducen a términos monetarios, distinguiendo entre beneficios de bienestar económico (el valor monetario de los impactos sanitarios, ambientales y económicos) y beneficios fiscales (el valor de los impactos en las finanzas públicas).

Asimismo, cuando resulta factible, se calculan los costos de implementación y el retorno de la inversión. La OMS ha estimado la cobertura ampliada de las intervenciones, así como sus impactos, beneficios y costos para el periodo 2024–2075, comparando escenarios de implementación a gran escala frente a escenarios sin dicha ampliación. Las intervenciones prioritarias, seleccionadas a partir de las orientaciones de la OMS y la ONU, se evaluaron mediante modelos estadísticos fundamentados en síntesis de evidencia y conjuntos de datos recientes, con el fin de respaldar la justificación de la inversión. Entre las limitaciones cabe señalar los escenarios de ampliación de carácter aspiracional, el hecho de que algunos modelos no contemplan sinergias entre intervenciones, la base de evidencia aún limitada y las incertidumbres en las proyecciones a largo plazo.