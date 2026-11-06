Connect with us

SALUD Y VIDA

Seis medidas en materia de clima y salud podrían salvar 1,6 millones de vidas

SALUD Y VIDA

Las Américas enfrentan el creciente envejecimiento de la población

SALUD Y VIDA

La psoriasis no se limita únicamente a la piel

SALUD Y VIDA

¿Qué implica el primer caso humano del virus Shamonda?

SALUD Y VIDA

Salud mental en el trabajo: se pierden 12.000 millones de días laborales al año

SALUD Y VIDA

Seis medidas en materia de clima y salud podrían salvar 1,6 millones de vidas

Published

6 horas atrás

on

Seis medidas climáticas y sanitarias de eficacia demostrada podrían salvar 1,6 millones de vidas al año y, al mismo tiempo, reportar billones de dólares en beneficios económicos y fiscales, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado hoy.

La aplicación a escala mundial de estas medidas —que abarcan desde sistemas de alerta temprana ante el calor y servicios de agua, saneamiento e higiene resilientes al clima, hasta el uso de energía limpia en los hogares y políticas eficientes de fijación de precios para los combustibles fósiles— podría generar 3,9 billones de dólares estadounidenses anuales en beneficios de bienestar económico, contribuyendo además a reducir las emisiones de carbono. Asimismo, podrían aportar otros 5,4 billones de dólares anuales en beneficios fiscales.

El informe, titulado *Beneficios y costos a nivel mundial de las medidas priorizadas en materia de cambio climático y salud*, constituye el primer análisis exhaustivo de los rendimientos económicos y fiscales derivados de la implementación a gran escala de seis medidas recomendadas por la OMS. En conjunto, los resultados apuntan a un «triple dividendo» derivado de estas acciones climáticas: una población más sana, una reducción de las emisiones y economías más sólidas.

«La crisis climática es una crisis sanitaria; sin embargo, gran parte de los daños que provoca pueden prevenirse con herramientas de las que ya disponemos», afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «Este informe demuestra que ampliar la aplicación de medidas asequibles y de eficacia probada podría salvar millones de vidas, obteniéndose los mayores beneficios precisamente en los países que más los necesitan. A medida que los gobiernos se preparan para la próxima ronda de negociaciones sobre el clima, la protección de la salud debe situarse en el centro de la acción climática».

El informe, publicado antes de la COP31 —cita en la que se espera que los gobiernos presenten sus compromisos climáticos—, subraya que muchos de los efectos del cambio climático en la salud pueden evitarse mediante soluciones ya existentes. No obstante, es necesario implementar estas soluciones tanto en el sector sanitario como en otros sectores que determinan la salud, con el fin de anticipar, prevenir, preparar y reducir los riesgos sanitarios asociados al clima.

Según las proyecciones del informe, la aplicación a escala mundial de estas seis medidas podría evitar 1,6 millones de muertes al año, lo que equivale a una de cada 40 defunciones. Dichas medidas incluyen: sistemas de alerta temprana ante el calor; servicios de agua potable resilientes al clima; servicios básicos de saneamiento; instalaciones para la higiene y el lavado de manos; y el uso de combustibles y tecnologías más limpios en los hogares para cocinar y calentar la vivienda. …y políticas eficientes de fijación de precios para los combustibles fósiles. Estas medidas podrían, además, evitar la emisión de 16 700 millones de toneladas de CO₂, una cifra equivalente al 31 % de las emisiones anuales globales de gases de efecto invernadero (excluyendo las derivadas del uso de la tierra, los cambios en el uso de la tierra y la silvicultura).

En cinco de estas medidas, se estima que por cada dólar estadounidense (USD) invertido se obtienen 24 USD en beneficios. Se prevé que estos beneficios sean mayores en los países de ingresos bajos y medios, lo que contribuiría a reducir las desigualdades sanitarias y económicas.

Los sistemas de alerta temprana ante el calor se sitúan entre las medidas con mejor relación costo-beneficio: se estima un retorno de 835 USD por cada 1 USD invertido, lo que refleja su capacidad para aprovechar infraestructuras existentes y prevenir enfermedades relacionadas con el calor a un costo relativamente bajo.

Las políticas eficientes de fijación de precios para los combustibles fósiles —que incluyen la eliminación de subsidios ineficientes y la aplicación de impuestos adecuados a estos combustibles— generarían los mayores beneficios. Se estima que estas políticas podrían evitar 1,2 millones de muertes, además de generar 3 billones de USD en beneficios de bienestar económico y 5,4 billones de USD en beneficios fiscales anuales.

En 2026, los países de todo el mundo se enfrentan a crisis climáticas sin precedentes. Proteger a las personas y al planeta frente a los efectos del cambio climático constituye uno de los desafíos definitorios de nuestra era. La OMS insta a los gobiernos, a los socios para el desarrollo y a las instituciones financieras a actuar a partir de estos datos económicos e invertir en medidas de eficacia probada que favorezcan la salud, el clima y la economía.

Nota para los editores
El informe de la OMS cuantifica los impactos en la salud (principalmente cambios en la mortalidad), en el medio ambiente (centrándose, siempre que los datos lo permiten, en las variaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero), en la economía (incluidos los cambios en la productividad y la eficiencia) y en las finanzas públicas (es decir, las variaciones en los ingresos gubernamentales) derivados de la implementación a escala global de seis intervenciones prioritarias en el ámbito del clima y la salud. Posteriormente, estos impactos cuantificados se traducen a términos monetarios, distinguiendo entre beneficios de bienestar económico (el valor monetario de los impactos sanitarios, ambientales y económicos) y beneficios fiscales (el valor de los impactos en las finanzas públicas).

Asimismo, cuando resulta factible, se calculan los costos de implementación y el retorno de la inversión. La OMS ha estimado la cobertura ampliada de las intervenciones, así como sus impactos, beneficios y costos para el periodo 2024–2075, comparando escenarios de implementación a gran escala frente a escenarios sin dicha ampliación. Las intervenciones prioritarias, seleccionadas a partir de las orientaciones de la OMS y la ONU, se evaluaron mediante modelos estadísticos fundamentados en síntesis de evidencia y conjuntos de datos recientes, con el fin de respaldar la justificación de la inversión. Entre las limitaciones cabe señalar los escenarios de ampliación de carácter aspiracional, el hecho de que algunos modelos no contemplan sinergias entre intervenciones, la base de evidencia aún limitada y las incertidumbres en las proyecciones a largo plazo.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Presidente Mulino visita puntos críticos afectados en Chiriquí y asegura fondos para repararlos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, visitó este viernes las zonas afectadas por el sismo y las fuertes...
TECNOLOGÍA6 horas atrás

Nintendo revela detalles del desarrollo del rediseñado The Legend of Zelda

En la vigesimocuarta entrega de la serie de entrevistas oficiales «Pregunta al desarrollador», los productores Eiji Aonuma y Hidemaro Fujibayashi...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Incautan madera procesada sin registro en Bocas del Toro

Un cargamento de 52 piezas de madera procesada, que no contaba con el número de registro forestal correspondiente, fue retenido...
SALUD Y VIDA6 horas atrás

Seis medidas en materia de clima y salud podrían salvar 1,6 millones de vidas

Seis medidas climáticas y sanitarias de eficacia demostrada podrían salvar 1,6 millones de vidas al año y, al mismo tiempo,...
NOTICIAS INTERNACIONALES6 horas atrás

Falsas amenazas contra vuelos en Europa genera preocupación

Varias amenazas de bomba fueron dirigidas contra más de una docena de vuelos en Europa el jueves, lo que provocó...
AJÍ10 horas atrás

Galletas con Choco Chips

¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

MIDES levanta más de 7 mil Fichas Básicas de Emergencia Social

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha levantado 7,009 Fichas Básicas de Emergencia Social (FIBES), al corte de este 4...
Recomendaciones culturales11 horas atrás

Inicia la campaña digital “Cultura somos todos” para la creación del Primer Plan Nacional de Culturas

El Ministerio de Cultura anuncia la creación y puesta en marcha de la campaña institucional digital, “Cultura somos todos”, como...
NOTICIAS INTERNACIONALES22 horas atrás

Presidente de Paraguay renuncia en medio de investigación por colapso de un banco

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se encuentra bajo investigación penal tras el colapso de un importante banco digital, según...
NOTICIAS NACIONALES1 día atrás

Banco Europeo de Inversiones abrirá sede regional en Panamá

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) confirmó la apertura de una sede regional en Panamá para atender los mercados de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!