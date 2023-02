Retiran todos los cargos en contra de Greenwood

Este jueves 2 de febrero la policía de Manchester conocida como, la Greater Manchester Police (GMP) anunció que todos los cargos contra el delantero del Manchester United, Mason Greenwood han sido retirados.

Greenwood fue detenido en enero de 2022, luego que la amiga de su expareja publicara una serie de imágenes y videos a sus redes sociales en las que se podía observar a la joven con heridas, presuntamente provocadas por el delantero.

El jugador se enfrentaba a acusaciones de intento de violación, agresión, comportamiento controlador y coercitivo; fue la Superintendente Jefa de la GMP, Michaela Keer, quien se encargó de dar a conocer que ya no existían cargos en relación con la investigación iniciada sobre el caso Greenwood.

En un comunicado Keer explicó que debido a la importancia mediática del caso decidieron compartir el estado actual del mismo “Greenwood no enfrenta procedimientos criminales contra él en relación a esto”, además agregó que a pesar del interés de la noticia no planean dar más detalles.

Mason Greenwood fue suspendido por el United, club en el que militaba desde pequeño por lo que no ha pisado una cancha profesional de fútbol desde el pasado 22 de enero 2022; además tras las acusaciones en su contra perdió distintos contratos publicitarios entre ellos uno con Nike.

Criminal proceedings against a 21-year-old man in connection with an investigation opened in January 2022 have, today (Thursday 2 February 2023), been discontinued by the CPS.

Chief Superintendent Michaela Kerr, GMP’s Head of Public Protection, said:… (1/7) pic.twitter.com/VOp9n527Kw

