Argentina y la escaloneta los grandes ganadores de Premios The Best

La noche de este lunes 27 de febrero en Francia se llevaron a cabo los Premios The Best, que celebran los mejor de fútbol a nivel mundial y en donde los Argentinos se convirtieron en los grandes ganadores de la noche.

Argentina no solo consiguió un premio, sino que logró llevar a casa cuatro de ellos; estos cuatro ganadores argentinos fueron Lionel Messi quien fue elegido por la FIFA como el mejor jugador, Lionel Scaloni obtuvo el galardón al Mejor entrenador, mientras que el Dibu Martínez fue declarado como el mejor portero y fue “Tula” quien se encargó de recibir el premio a la mejor hinchada.

En cuanto a la contraparte femenina de la FIFA la holandesa Sarina Wiegman fue elegida mejor entrenadora en The Best y la española Alexia Putellas repite galardón como mejor jugadora de la FIFA.

Como parte de la ceremonia la FIFA anunció cuál sería su once ideal: Thibaut Courtois; Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil Van Dijk, Casemiro; Luka Modric, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Kylian Mbappé; Karim Benzema, Erling Haaland.

Y como una sorpresa para todos el jugador polaco Marcin Oleksy ganó el premio Puskás por golazo en liga de amputados.

— FIFA (@FIFAcom) February 27, 2023