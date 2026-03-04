Revelan causa oficial de la muerte de Eric Dane

Connect with us

13 horas atrás

El ámbito del entretenimiento todavía procesa el fallecimiento de Eric Dane, quien es recordado por su participación en series como Grey’s Anatomy y Euphoria. El artista murió el 19 de febrero a la edad de 53 años, casi un año después de haber compartido que tenía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), condición de la que decidió hablar abiertamente en sus últimos días para crear conciencia al respecto.

Pocas semanas después de su fallecimiento, se dieron a conocer informes oficiales sobre lo sucedido. Según el certificado de defunción publicado por la revista People, la causa directa fue una insuficiencia respiratoria, resultado de las complicaciones originadas por la ELA.

Dane deja atrás a su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, con quien se casó en 2004, y a sus dos hijas adolescentes. En una de sus entrevistas más recientes, el actor manifestó su anhelo de seguir peleando por ver a su familia crecer, una afirmación que hoy resuena de manera especial entre sus admiradores.

Temas Relacionados:
