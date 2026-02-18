Selección jugará dos amistosos previo al Clásico Mundial de Béisbol 2026

La Selección de Panamá que se entrena para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 anunció dos partidos de preparación ante los equipos de Panamá Metro y Panamá Oeste.

El primer amisotoso será el jueves, desde las 6:00 p.m., ante Panamá Metro en el estadio Rod Carew. El día siguiente se medirá ante los Vaqueros en el estadio Mariano Rivera.

El equipo continúa este miércoles con los entrenamientos desde las 9:00 a.m. en el estadio Rod Carew.

Asimismo, Fedebeis informó que ya se reportaron reportaron a la novena nacional Kenny Hernández y Darío Agrazal, mientras que Jonathan Araúz es esperado para este miércoles.