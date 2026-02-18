Connect with us

Selección jugará dos amistosos previo al Clásico Mundial de Béisbol 2026

Luis Aranda es el Más Valios del Béisbol Juvenil 2026

Iván Herrera no estará con Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol

Presentan a la mascota de los Juegos Sudamericanos de la Juventud

Panamá aseguró su boleto al Mundial Sub-17 de la FIFA

18 horas atrás

La Selección de Panamá que se entrena para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 anunció dos partidos de preparación ante los equipos de Panamá Metro y Panamá Oeste.

El primer amisotoso será el jueves, desde las 6:00 p.m., ante Panamá Metro en el estadio Rod Carew. El día siguiente se medirá ante los Vaqueros en el estadio Mariano Rivera.

El equipo continúa este miércoles con los entrenamientos desde las 9:00 a.m. en el estadio Rod Carew.

Asimismo, Fedebeis informó que ya se reportaron reportaron a la novena nacional Kenny Hernández y Darío Agrazal, mientras que Jonathan Araúz es esperado para este miércoles.

