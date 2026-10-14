Minsa establece medidas para que pacientes crónicos mantengan sus tratamientos tras el sismo

Las autoridades de salud buscan facilitar el acceso a los medicamentos a las personas que tuvieron dificultades para obtenerlos luego del movimiento sísmico del 9 de octubre.

La iniciativa está dirigida a personas que requieren tratamientos continuos para controlar afecciones como la hipertensión arterial, la diabetes y los trastornos tiroideos, cuya atención no debe quedar interrumpida por las dificultades ocasionadas por una emergencia.

Humberto Vanegas, médico general de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, explicó que las regiones sanitarias afectadas recibieron instrucciones para flexibilizar los procedimientos de retiro de medicamentos y atender las necesidades de los pacientes que perdieron sus recetas o no pudieron acceder a sus tratamientos.

Entre las alternativas contempladas se encuentra la posibilidad de que familiares u otras personas autorizadas por la instalación de salud realicen el retiro de los medicamentos, especialmente cuando el paciente tiene dificultades para movilizarse. Cada caso deberá ser verificado por el personal correspondiente.

Además, el Minsa dispone de herramientas de telemedicina para apoyar la atención de quienes enfrentan obstáculos para trasladarse hasta un centro de salud.

La recomendación para las personas que se quedaron sin sus medicamentos es comunicarse con su instalación de salud y consultar el procedimiento para recuperar el tratamiento, en lugar de suspenderlo o buscar sustitutos por cuenta propia.

Las autoridades sanitarias reiteran la importancia de priorizar la continuidad de los tratamientos y acudir a los servicios de salud para recibir orientación cuando se presenten dificultades para obtener los medicamentos.