Un problema legal que incluía a Selena Gomez y a sus socias en Wondermind ha llegado a su conclusión. Este lunes, cinco inversionistas que habían presentado una demanda por supuesto fraude contra la empresa y sus directivos optaron por retirar el caso, finalizando así el proceso judicial que había comenzado en agosto.

Según la información presentada ante el juez, la eliminación del caso fue de manera definitiva, lo que implica que los demandantes no podrán volver a presentar las mismas acusaciones. Mathew Rosengart, el abogado de la cantante, corroboró la decisión y mencionó que su cliente está contenta con el resultado y desea dejar este tema atrás.

El conflicto surgió a raíz de una inversión realizada en 2022. Dos entidades vinculadas a cinco emprendedores aportaron en total 1,2 millones de dólares a Wondermind, un servicio de bienestar emocional creado en 2021. Los inversionistas afirmaron que antes de invertir, recibieron proyecciones sobre el futuro de la empresa y expectativas de que Gomez participara en su estrategia publicitaria, aprovechando su gran cantidad de seguidores en Instagram, que supera los 400 millones.

También sostuvieron que se les presentó una valoración futura que podía superar los 4.000 millones de dólares y se mencionaron acuerdos comerciales con varias marcas. Sin embargo, los demandantes dijeron que la empresa sufrió un deterioro financiero y operativo del que no fueron informados.

Los inversionistas indicaron que se enteraron de la gravedad de los problemas mediante un reportaje realizado en 2025. Este artículo incluyó testimonios anónimos de ex-empleados que ponían en duda la habilidad de Mandy Teefey, madre de Selena y en ese momento co-CEO de Wondermind, para liderar el proyecto.

¿Cuál era la función de Selena Gomez en la empresa?

Durante el proceso legal, Rosengart argumentó que la cantante nunca gestionó Wondermind ni participó en sus actividades cotidianas. Aclaró que su relación con la empresa se basaba principalmente en el apoyo a su madre, quien fundó el proyecto junto a Daniella Pierson.

Ambas fundadoras ocupaban el cargo de co-CEO y formaban parte de la junta directiva, mientras que Gomez tenía el título de directora de impacto.

Los problemas financieros de la plataforma ya se habían hecho evidentes antes de la demanda. En mayo de 2025 se informó que Wondermind tenía dificultades para pagar los salarios a sus empleados.

Una fuente cercana al caso también mencionó que Selena había invertido millones de dólares en la empresa a lo largo de los años para apoyar a su madre y su interés compartido por la salud mental. Según esta información, cuando la cantante se enteró de las recientes dificultades financieras, decidió aportar más dinero, a pesar de no estar involucrada en la gestión diaria.

Fundada en 2021, Wondermind surgió con el objetivo de brindar recursos y herramientas relacionadas con la salud mental a un mayor número de personas. Su propuesta incluía una revista digital, una aplicación móvil y un pódcast.

Con la conclusión final de la demanda, Selena Gomez y sus compañeras ponen fin a esta etapa legal vinculada con la startup.