Senafront da otro golpe al narcotráfico en Chiriquí

Al menos 100 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron incautados por unidades de la Cuarta Brigada Occidental y de la Dirección de Antinarcóticos, en el Puesto de Control Integral de San Isidro, provincia de Chiriquí, área fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

La acción se registró durante el perfilamiento de un vehículo que mantenía un doble fondo.

Se dió la retención de un ciudadano de 43 años conductor del vehículo, quedando a órdenes de la autoridad competente para el trámite legal correspondiente.

SENAFRONT, continúa su combate directo a estructuras criminales que pretenden burlar la firme presencia de la institución en sus zonas de responsabilidad, ejecutando movimientos tácticos y de inteligencia a fin de garantizar el control territorial bajo el Plan Firmeza.