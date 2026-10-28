Familia del juvenil Diego García pide apoyo y anuncia acciones legales

La familia del futbolista de 17 años Diego Oscar García Tasón emitió un comunicado oficial informando que el jugador fue intervenido quirúrgicamente con éxito tras sufrir severas lesiones el pasado 21 de octubre en un partido entre el San Francisco Fútbol Club y el CAI. La delicada operación requirió la reconstrucción de 14 fracturas en los pómulos, atención a lesiones en el tabique y la mandíbula, además de una traqueostomía.

Estado de salud y costos médicos que superan el seguro

Aunque el juvenil responde de forma favorable a la cirugía, su proceso de recuperación requerirá de cuatro a cinco días en cuidados intensivos y de dos a tres días adicionales en sala.

La cobertura del seguro deportivo del futbolista, de hasta 10,000 dólares, se agotó por completo durante la atención inicial y el ingreso a cuidados intensivos. La familia indicó que previamente se les informó que el San Francisco FC no asumiría los costos excedentes, los cuales superarán los 17,000 dólares e incrementarán con cada día de hospitalización. Para financiar la operación y la atención médica continua, los familiares han tenido que recurrir a préstamos personales y donaciones comunitarias.

Falta de comunicación directa y solicitud de compromisos reales

En el comunicado, los familiares cuestionaron que el sábado 24 de octubre se le notificó al menor sobre un posible traslado al Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS) sin haber informado ni consultado oportunamente a sus acudientes.

Tras varios días sin contacto directo, un directivo del club se comunicó recientemente para solicitar el estado de cuenta e informar que gestionan alternativas de apoyo con otras organizaciones. Si bien la familia agradeció la disposición manifestada, enfatizó que aún no existe una confirmación sobre el monto ni los gastos específicos que cubrirá la institución, por lo que exigieron respuestas claras, plazos definidos y una comunicación sensible y directa.

Inicio de acciones legales

Ante el manejo de la situación, la familia confirmó que ha decidido iniciar acciones legales para defender los derechos del joven deportista, esclarecer responsabilidades y desmentir afirmaciones falsas recibidas durante las conversaciones. Asimismo, reiteraron que su prioridad absoluta continuará siendo la salud y la rehabilitación integral de Diego.