Noah Wyle se convierte en el hombre vivo más sexy del año 2026

Noah Wyle ha recibido un nuevo galardón en su trayectoria, aunque esta vez no está relacionado con su destreza como actor. El artista de 55 años ha sido designado como el hombre vivo más sexy de 2026 por la revista People, un honor que lo sorprendió por completo.

En una entrevista con la revista, el actor admitió que al principio creyó que se trataba de una broma, ya que nunca pensó que podría recibir un reconocimiento así. Esta noticia llega en un momento significativo de su carrera, después de haber recuperado notoriedad debido a su papel en la serie médica The Pitt, de HBO.

De profesional médico en la pantalla a figura en la revista People

Wyle volvió a captar el interés del público en 2025 con su papel como el doctor Michael «Robby» Robinavitch en The Pitt. En esta serie, representa a un médico de urgencias que lidia con el desgaste y la tensión de trabajar en un hospital.

Este papel revitalizó su presencia en el mundo de la televisión y lo conectó con una nueva audiencia, además de recordar a quienes ya han seguido su carrera el talento que lo ha caracterizado a lo largo de los años.

Ahora, el actor deja atrás los trajes médicos de la ficción para aceptar un honor que normalmente genera comentarios cada año. Sin embargo, Wyle se tomó el reconocimiento con humor y anticipó que seguramente será objeto de bromas por parte de sus amigos y familiares.

«Espero que esto lo cambie todo. Espero que de aquí en adelante sea solo vino y rosas, leche y miel», bromeó ante People, antes de aceptar que probablemente tendrá que adaptarse a las ocurrencias de quienes están más cerca de él.

¿Cómo lo recibió su esposa?

Sara, quien es la esposa de Wyle desde junio de 2014, también acogió la noticia con entusiasmo. Según mencionó Wyle, ella considera que su carácter es una parte fundamental que da validez a este reconocimiento.

El actor dijo que su esposa aprecia la forma en que se comporta como persona, padre y pareja, algo que para él tiene más peso que cualquier distinción sobre su aspecto físico.

Sus palabras indican que, aunque este título tiene un lado físico, también se puede utilizar como una oportunidad para resaltar aspectos de su vida personal y familiar.

Noah Wyle toma el puesto de Jonathan Bailey

Con esta elección, Wyle toma el relevo del actor británico Jonathan Bailey, conocido por Wicked, quien recibió el mismo título en 2025 y se convirtió en el primer hombre gay que lo obtiene abiertamente.

El reconocimiento de People vuelve a situar a una personalidad del cine y la televisión en el centro del debate sobre las celebridades más relevantes del año. Para Wyle, esto llega en un periodo de renovada atención hacia su carrera y con la suficiente ligereza para asumir que, en su hogar, posiblemente no lo dejarán olvidar fácilmente.