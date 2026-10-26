Connect with us

DEPORTES INTERNACIONALES

Harry Kane y Alexia Putellas reinan en la gala del Balón de Oro 2026

DEPORTES INTERNACIONALES

Racha récord de partidos con al menos 20 puntos de Shai Gilgeous-Alexander termina en 141

DEPORTES INTERNACIONALES

Brewers y Rays inician una Serie Mundial inédita con el pitcheo de protagonista

DEPORTES INTERNACIONALES

Milwaukee y Tampa se enfrentarán en una Serie Mundial inédita

DEPORTES INTERNACIONALES

Milwaukee regres a la Serie Mundial tras 44 largos años

DEPORTES INTERNACIONALES

Harry Kane y Alexia Putellas reinan en la gala del Balón de Oro 2026

Published

17 horas atrás

on

Harry Kane se convirtió en el primer inglés en 25 años en ganar el Balón de Oro, gracias a su prolífica capacidad goleadora durante la temporada pasada.

Kane marcó 73 goles entre su club y su selección en la campaña anterior —convirtiéndose en el máximo goleador de Europa— y batió récords de anotación en Alemania con el Bayern de Múnich, así como en la Copa del Mundo, donde capitaneó a Inglaterra hasta alcanzar el tercer puesto.

Kane, de 33 años, afirma que ganar este prestigioso galardón individual fue el resultado de mucho más que solo goles.

«Todo es posible con trabajo duro —incluso cuando nadie está mirando—, superando altibajos, aprendiendo a través de la resiliencia, la determinación y la confianza en uno mismo», declaró un emocionado Kane en un mensaje dirigido a los jóvenes futbolistas, tras reflexionar sobre las dificultades que enfrentó al inicio de su carrera.

Por su parte, la estrella española Alexia Putellas conquistó su tercer Balón de Oro femenino —igualando el récord—, tras liderar a su antiguo club, el Barcelona, ​​a la conquista de varios títulos la temporada pasada, incluida la Liga de Campeones Femenina.

Putellas, quien se incorporó al London City Lionesses durante el receso de temporada, también contribuyó a que España ganara la Liga de Naciones Femenina el pasado mes de diciembre.

La centrocampista de 32 años puso fin al reinado de tres años de su compañera de selección, Aitana Bonmatí.

Putellas, que ya había ganado este prestigioso premio en 2021 y 2022, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, periodo durante el cual Bonmatí saltó al estrellato. Bonmatí, quien logró su tercer Balón de Oro consecutivo en 2025, no figuró en la lista de candidatas de este año tras fracturarse una pierna en diciembre.

El Balón de Oro femenino no existió hasta 2018, año en el que Ada Hegerberg se alzó con el galardón.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES9 mins atrás

Presidente Mulino conversa con Marco Rubio sobre ayuda para los afectados del sismo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este martes una conversación telefónica con el secretario de Estado de...
Gestores culturales2 horas atrás

Panamá entre los países piloto de Iberoamérica para construir la Ley del Artista

El Ministerio de Cultura inició las mesas de trabajo para la construcción de la Ley del Artista y Trabajador de...
Perfiles de artistas2 horas atrás

Isabel Burgos gana su tercer Ricardo Miró con «Meme Baila»

La escritora y dramaturga panameña Isabel Burgos conquistó por tercera vez el Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró, esta vez...
Gestores culturales2 horas atrás

Jóvenes colonenses convierten el Fuerte San Lorenzo en un escenario de historia viva

La historia del Fuerte San Lorenzo ahora se cuenta a través del teatro, la música y las voces de jóvenes...
Gestores culturales3 horas atrás

Aprueban proyecto de ley que moderniza y unifica marco jurídico del sector cinematográfico panameño

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 40-26, cuyo objetivo es modernizar, unificar y fortalecer el marco jurídico...
AJÍ4 horas atrás

Pollo Hyderabadi Shali Wala

¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
DEPORTES INTERNACIONALES17 horas atrás

Harry Kane y Alexia Putellas reinan en la gala del Balón de Oro 2026

Harry Kane se convirtió en el primer inglés en 25 años en ganar el Balón de Oro, gracias a su...
NOTICIAS NACIONALES21 horas atrás

Economía panameña reporta indicadores fuertes de crecimiento en ventas, empleos y confianza de las empresas

Tres importantes indicadores que miden las ventas, la confianza y la generación de empleos confirman que la economía panameña está...
NOTICIAS NACIONALES21 horas atrás

Cancelan desfiles patrios en Coclé, Veraguas y Herrera

Las festividades patrias del tres y cuatro de noviembre han sido canceladas en las provincias de Coclé, Veraguas y Herrera debido a...
NOTICIAS NACIONALES21 horas atrás

Ministro Chapman: «Respuesta del gobierno a las afectaciones del terremoto fue rápida»

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapmán, defendió ante la Asamblea Nacional la velocidad de la respuesta gubernamental tras el sismo,...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!