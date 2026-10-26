Harry Kane y Alexia Putellas reinan en la gala del Balón de Oro 2026

Harry Kane se convirtió en el primer inglés en 25 años en ganar el Balón de Oro, gracias a su prolífica capacidad goleadora durante la temporada pasada.

Kane marcó 73 goles entre su club y su selección en la campaña anterior —convirtiéndose en el máximo goleador de Europa— y batió récords de anotación en Alemania con el Bayern de Múnich, así como en la Copa del Mundo, donde capitaneó a Inglaterra hasta alcanzar el tercer puesto.

Kane, de 33 años, afirma que ganar este prestigioso galardón individual fue el resultado de mucho más que solo goles.

«Todo es posible con trabajo duro —incluso cuando nadie está mirando—, superando altibajos, aprendiendo a través de la resiliencia, la determinación y la confianza en uno mismo», declaró un emocionado Kane en un mensaje dirigido a los jóvenes futbolistas, tras reflexionar sobre las dificultades que enfrentó al inicio de su carrera.

Por su parte, la estrella española Alexia Putellas conquistó su tercer Balón de Oro femenino —igualando el récord—, tras liderar a su antiguo club, el Barcelona, ​​a la conquista de varios títulos la temporada pasada, incluida la Liga de Campeones Femenina.

Putellas, quien se incorporó al London City Lionesses durante el receso de temporada, también contribuyó a que España ganara la Liga de Naciones Femenina el pasado mes de diciembre.

La centrocampista de 32 años puso fin al reinado de tres años de su compañera de selección, Aitana Bonmatí.

Putellas, que ya había ganado este prestigioso premio en 2021 y 2022, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, periodo durante el cual Bonmatí saltó al estrellato. Bonmatí, quien logró su tercer Balón de Oro consecutivo en 2025, no figuró en la lista de candidatas de este año tras fracturarse una pierna en diciembre.

El Balón de Oro femenino no existió hasta 2018, año en el que Ada Hegerberg se alzó con el galardón.