La guerra que silenció al fútbol

La pausa más larga en la historia del Mundial.

La Copa Mundial de la FIFA sufrió la interrupción más extensa de toda su historia debido a la Segunda Guerra Mundial. Entre el Mundial de 1938 y el de 1950 transcurrieron 12 años sin que se disputará el torneo más importante del fútbol internacional.

Tras la edición realizada en Francia en 1938, la guerra obligó a cancelar los Mundiales de 1942 y 1946. Durante el conflicto, muchos jugadores fueron enviados al ejército, estadios se utilizaron con fines militares y varias ligas suspendieron sus actividades.

Durante la Segunda Guerra, el vicepresidente de la FIFA, el italiano Ottorino Barassi, se dio a la tarea de ocultar el trofeo de la Copa Mundial en una caja de zapatos, debajo de una cama, evitando que cayera en manos del ejército de ocupación.

La FIFA tenía previsto realizar las ediciones de 1942 y 1946, pero ambas fueron canceladas oficialmente. Algunas naciones incluso habían mostrado interés en ser sedes, incluyendo Brasil y Alemania para 1942, aunque nunca se llegó a una elección definitiva.

Luego del fin de la guerra en 1945, el mundo necesitó años para recuperarse. Finalmente, el Mundial regresó en 1950 en Brasil, marcando el regreso del fútbol internacional tras años de conflicto.