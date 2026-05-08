Pentágono de Estados Unidos desclasifica archivos del fenómeno OVNI

El Pentágono de Estados Unidos ha desclasificados hoy cientos de archivos del fenómeno OVNI, tal como había prometido Trump meses atrás.

Buzz Aldrin observó una «fuente de luz bastante brillante» a bordo del Apolo 11. Un objeto misterioso realizando «múltiples giros de 90 grados» a gran velocidad. Un objeto deslumbrantemente brillante haciendo giros en espiral sobre los cielos de Kazajistán.

Aunque el Pentágono lleva años trabajando en la desclasificación de estos documentos, Trump volvió a poner el tema sobre la mesa hace meses al anunciar una importante publicación de documentos sobre OVNIs.

«Mientras que las administraciones anteriores no han sido transparentes en este tema, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: ‘¿QUÉ DEMONIOS ESTÁ PASANDO?’ ¡Que lo disfruten!», escribió Trump el viernes en una publicación de Truth Social. La administración republicana de Trump afirma que el público puede sacar sus propias conclusiones con la información contenida en los archivos, que incluyen antiguos cables del Departamento de Estado, documentos del FBI y transcripciones de vuelos tripulados de la NASA al espacio.

Un nuevo sitio web del Pentágono que alberga los documentos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP) tiene un estilo marcadamente retro, con imágenes militares en blanco y negro de objetos voladores que destacan en la página y declaraciones escritas con una tipografía que imita la de una máquina de escribir.

Los expertos recomiendan cautela ante la publicación de los nuevos archivos, advirtiendo que los videos de fenómenos aéreos no identificados (UAP) suelen ser malinterpretados y tergiversados ​​por quienes desconocen la tecnología militar. Un informe del Pentágono de 2024 refutó las afirmaciones de que el gobierno estadounidense hubiera recuperado tecnología extraterrestre o confirmado evidencia de vida extraterrestre.

El lanzamiento inicial es un tesoro de videos, imágenes y testimonios que sin duda avivarán la especulación entre quienes creen que no estamos solos en el universo.

Por ejemplo, un cable del Departamento de Estado de la Embajada de Estados Unidos en Tayikistán, de 1994, detalla cómo un piloto tayiko y tres estadounidenses avistaron un UAP brillantemente iluminado mientras sobrevolaban Kazajistán en avión. Según el cable, el objeto «realizaba giros de 90 grados, hacía espirales y maniobraba en círculos a gran velocidad».