Zendaya desata especulaciones de boda tras los Globos de Oro

Zendaya está generando rumores sobre un posible compromiso después de lucir un enorme diamante en el dedo anular izquierdo durante los Globos de Oro.

Los representantes de Zendaya y su pareja de largo tiempo, Tom Holland, no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press el lunes, un día después de que la ganadora del Emmy, de 28 años, asistiera a la gala de los Globos el Beverly Hilton.

Zendaya, la estrella revelación de “Euphoria” y “Challengers” (“Desafiantes”) que apareció en la alfombra roja con un vestido de Louis Vuitton, ha estado vinculada a Holland desde que interpretaron a una pareja de enamorados en “Spider-Man: Homecoming” de 2017. Holland no estuvo en los Globos del domingo.

Una reportera del Los Angeles Times pareció confirmar que algo sucedía cuando levantó su anillo de compromiso y lo señaló, y Zendaya respondió mostrando su propia joya en la mano izquierda. La reportera luego preguntó si la actriz estaba comprometida y “ella siguió mostrando su anillo, sonrió de manera coqueta y encogió los hombros misteriosamente”.

Otra pista fue que Bulgari — para quien la estrella de “Dune” (“Duna”) es embajadora — proporcionó las joyas de Zendaya para la alfombra — un collar, un anillo en la mano derecha y aretes — pero un comunicado de prensa no mencionó el anillo en su dedo anular izquierdo.