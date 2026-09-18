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Los factores cotidianos que también influyen en nuestra salud

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6 horas atrás

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Cuando se habla de cuidar la salud, generalmente se piensa en mantener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio o consultar a un médico ante la aparición de algún síntoma. Sin embargo, el bienestar diario también está relacionado con aspectos menos visibles, como la calidad del descanso, los vínculos sociales y el tiempo disponible para atender las propias necesidades.

Uno de los aspectos que adquiere especial relevancia es el sueño. Un informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, correspondiente a 2025, señaló que el 60 % de los argentinos presentaba dificultades para dormir.

Las dificultades para descansar pueden estar relacionadas con diferentes factores de la vida cotidiana, por lo que el descanso no debería considerarse únicamente como el tiempo destinado a dormir. También es importante contar con momentos para desconectarse de las responsabilidades y recuperar energías.

El tiempo es otro elemento que suele pasar desapercibido cuando se habla de salud. Las actividades cotidianas requieren espacios para alimentarse, dormir, realizar actividad física, mantener vínculos con otras personas y acudir a controles médicos.

Por ello, cuidar la salud no se limita únicamente a lo que una persona come o al ejercicio que realiza. El descanso, el tiempo disponible, las relaciones sociales y la prevención también forman parte de los elementos que influyen en la manera en que las personas afrontan su vida diaria.

En este sentido, prestar atención a estos factores puede ayudar a construir hábitos de cuidado que no dependan exclusivamente de la aparición de una enfermedad o un malestar.

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