Seis países emiten declaración en defensa de la soberanía de Panamá

Estados Unidos y otros cinco países aliados de las Américas acusaron este miércoles a China de «politizar el comercio marítimo» y de ejercer «presión económica selectiva», tras el aumento de los controles de buques de bandera panameña en puertos del gigante asiático.

Los países aseguraron que observan «con suma atención la presión económica selectiva ejercida por China y las acciones recientes que han afectado a buques con bandera panameña».

Comunicado completo:

«Nosotros, las naciones de Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago y los Estados Unidos, unidos en nuestra misión común de asegurar nuestro hemisferio, reafirmamos que la libertad de nuestra región no es negociable. Mantenemos una vigilancia constante ante la presión económica por parte de China y las acciones recientes que han afectado a embarcaciones con bandera panameña. Estas acciones, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia independiente de Panamá sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringir la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio.

Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo y, como tal, debe permanecer libre de cualquier presión externa indebida. Cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza para todos nosotros.

Nos mantenemos en solidaridad con Panamá. A través de nuestro compromiso renovado con la paz, la seguridad y la cooperación hemisférica, permanecemos dedicados a enfrentar todas las amenazas para garantizar que las Américas sigan siendo una región de libertad, seguridad y prosperidad».