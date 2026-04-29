Presidente se reunió con bancada del partido Realizando Metas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió hoy con la bancada de diputados del partido Realizando Metas para evaluar temas de interés nacional.

Durante el encuentro, el presidente Mulino y los diputados revisaron el estatus de proyectos que están llevando solución a problemas sociales de Panamá, como el servicio de agua potable, carreteras y apoyo a sectores como el agropecuario.

También se informó sobre el apoyo que está dando el gobierno para mitigar el alto costo del combustible debido a la crisis internacional.