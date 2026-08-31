Venus Williams eliminada de su US Open número 26

Una veterana Venus Williams quedó eliminada en su participación número 26 en el US Open, tras caer en sets corridos ante su compatriota Sofia Kenin. Ambas participaban como invitadas especiales en el torneo.

La tenista de 46 años perdió 6-2, 7-6 (6) en lo que podría ser su último partido individual en un Grand Slam, si no el final de su brillante carrera. Esta fue la 15.ª derrota consecutiva de Williams en individuales, desde su última victoria en Washington en julio de 2025.

Williams acumula seis derrotas seguidas en el Abierto de Estados Unidos desde que ganó en la primera ronda en 2019. Con un partido de dobles programado para finales de esta semana junto a su hermana Serena, Venus no estaba preparada para pensar en su futuro en el tenis.