MLB aprobó la venta de los Padres de San Diego por $3.900 millones

La Major League Baseball aprobaron por unanimidad la venta de los Padres de San Diego a un grupo de inversionistas liderado de capital privado, lidero por eñl empresario José E. Feliciano y su esposa y socia Kwanza Jones.

Feliciano y Jones habían llegado a un acuerdo en mayo para comprar los Padres a la familia del difunto propietario Peter Seidler por una valoración récord en la MLB de 3.900 millones de dólares. Sin embargo, el convenio aún está sujeto al cierre oficial de la transacción en las próximas semanas.

“José y Kwanza comprenden el lugar único que ocupan los Padres en San Diego y el fuerte vínculo entre el club y sus aficionados”, declaró el comisionado de la MLB, Rob Manfred, en un comunicado. “Esperamos con entusiasmo su liderazgo al frente de los Padres y trabajar con ellos para consolidar la sólida base del club en un mercado tan importante para las Grandes Ligas de Béisbol”.