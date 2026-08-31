Inundación repentina en el Gran Cañón deja al menos un muerto

Una fuerte inundación repentina se registró el Gran Cañón, en el estado de Arizona, en la región noroeste de Estados Unidos, dejó al menos un muerto y más de 20 desaparecidos.

Los meteorólogos advirtieron que la lluvia y las tormentas eléctricas en esta región podrían provocar más inundaciones, por lo que decenas de turistas fueron evacuados tras la inundación en Bright Angel Creek. El diluvio también destruyó la única tubería de agua del cañón, lo que provocó restricciones de agua de emergencia para los residentes permanentes. Se ha prohibido a los turistas alojarse en hoteles y albergues dentro del parque.

Visitar el Gran Cañón, una joya del sistema de parques nacionales, puede ser particularmente peligroso en verano debido al riesgo de inundaciones repentinas que acompañan al monzón o temporada de lluvias. Los días despejados pueden convertirse rápidamente en tormentas eléctricas y aguaceros.