Aciertos y desaciertos de la película el “Cónclave”

Protocolos papales

La película se ajusta a las expectativas reales de un cónclave breve, afirmó Massimo Faggioli, profesor de Teología Histórica de la Universidad Villanova en Pensilvania.

“Un cónclave largo transmitiría el mensaje de una Iglesia dividida y posiblemente al borde del cisma. La historia de los cónclaves del siglo pasado es, en realidad, la de los cónclaves cortos”, declaró por correo electrónico.

Reese señaló otras discrepancias. Si bien el proceso de votación se describió con precisión, señaló que las papeletas no se queman después de cada votación, sino después de cada sesión, que normalmente consta de dos votaciones.

Problemas en la trama

Hay algunos errores particularmente flagrantes que, de corregirse, darían como resultado una película muy diferente.

Un personaje clave, el arzobispo de Kabul, Afganistán, llega justo antes del cónclave con la documentación que declara que el difunto papa lo nombró cardenal “in pectore” (en secreto), lo que le permite votar por el próximo papa.

“El mayor error de la película fue la admisión de un cardenal in pectore en el cónclave”, dijo Reese. “Si el papa no anuncia públicamente su nombre en presencia del Colegio Cardenalicio, no tiene derecho a asistir al cónclave”.