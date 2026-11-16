Inician investigación por homicidio de dos extranjeras en Bugaba

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí, inició una investigación por el delito de femicidio de dos extranjeras cuyos cuerpos fueron encontrados en el distrito de Bugaba.

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Mary Bishop, de 62 años, y Desiree Gilliam Wells, de 60, ambas de nacionalidad estadounidense.

El crimen sucedió en la noche del sábado en el sector de El Mamey, ubicado en el corregimiento de Sortová, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

Bishop era propietaria de un emprendimiento de nombre Quetzal Cacao, dedicado a la producción de chocolate, y en donde recibía también a turistas extranjeros para mostrar la siembras de cacao en Bugaba.