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Alertan a los jóvenes del riesgo de la desinformación en salud en las redes sociales

Published

11 horas atrás

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La Organización Médica Colegial (OMC) de España ha comenzado una campaña contra la desinformación en temas de salud en las redes sociales, así como del riesgo de las pseudoterapias y el intrusismo profesional.

La campaña, que comenzará este martes, consta de cuatro píldoras en vídeo, adaptadas a los lenguajes y formatos de Instagram, TikTok y YouTube, con la intención de desmontar algunos de los contenidos virales más extendidos entre adolescentes.

En ellas se habla de productos ‘mágicos’, de promesas ilusorias, de tratamientos milagrosos en salud mental, dietas sin respaldo científico y otros cuidados basados en mitos y recomendaciones sin base científica, es decir de mensajes seductores en los que muchos pueden caer pero que suponen un alto riesgo para la salud, como lo es, según subraya la OMC, el movimiento antivacunas.

En la campaña se recuerda a los ciudadanos que tienen derecho a tomar decisiones sobre su salud teniendo en cuenta la información realizada por un médico colegiado y habilitado para el ejercicio, y ofrece las fuentes para verificarlo en espacios como la web de la Organización Médica Colegial.

Es una campaña con un mensaje claro: «No te dejes engañar por vídeos virales, sospecha, consulta siempre fuentes oficiales, desconfía de soluciones mágicas, contrasta la información y habla con tu médico/médica».

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