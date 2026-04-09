Lo que comen los niños en la escuela influye en posible obesidad

Cuando suena la campana del almuerzo, Kayli y sus compañeros se dirigen a la cafetería escolar. En cuestión de minutos, se forman largas filas, una rutina que moldea qué y cómo comen los niños.

Como muchos de sus amigos, Kayli, de catorce años, generalmente no lleva almuerzo desde casa. Disfruta elegir entre los alimentos y bebidas disponibles en la cantina escolar o de los vendedores fuera del recinto escolar.

Después de quince minutos en la fila, Kayli sale con un pan dulce de canela con queso, una bolsa de tortillas fritas picantes y una botella de refresco con sabor a fruta. Lo que parece un almuerzo típico refleja un desafío nutricional más amplio.

Estos alimentos son altos en azúcar, sal y grasas poco saludables, y carecen de nutrientes esenciales provenientes de frutas, verduras, legumbres y granos integrales necesarios para un crecimiento saludable. Además, al ser saciantes, desplazan alimentos más nutritivos y reducen la probabilidad de una comida equilibrada.

Los productos ultraprocesados como estos pueden contribuir a patrones alimentarios poco saludables y aumentar el riesgo de obesidad y enfermedades no transmisibles (ENT).

Como muchos, Kayli presta poca atención a las etiquetas nutricionales. Rara vez las lee y no las comprende completamente cuando lo hace. Sus elecciones no son únicas: patrones similares se repiten diariamente en todo el país, moldeando hábitos de por vida.

Entornos alimentarios que limitan las opciones saludables

En casa, las cosas son diferentes. Su madre, Joanna, prioriza comidas nutritivas preparadas en casa en lugar de comida rápida, añadiendo poca azúcar, sal y grasas saturadas, o ninguna.

Pero los hábitos más saludables en casa a menudo chocan con entornos donde los niños pueden acceder fácilmente a productos ultraprocesados baratos y fuertemente promocionados, como snacks empaquetados, bebidas azucaradas y productos horneados refinados. Aunque Joanna preferiría que Kayli llevara comida casera a la escuela, no siempre es práctico.

“El problema es que su escuela no tiene instalaciones donde los estudiantes puedan calentar su comida, así que no tiene mucho sentido que lleve comida preparada desde casa”, explicó. “Tampoco es seguro si no puede almacenarla a la temperatura adecuada”.

En muchas escuelas, las limitaciones estructurales, combinadas con la amplia disponibilidad de opciones poco saludables, hacen que elegir alimentos saludables sea más difícil. La exposición constante a estos productos, reforzada por mensajes que los presentan como normales y convenientes, dificulta la creación de hábitos saludables. Con el tiempo, esta exposición repetida condiciona las preferencias de sabor, el apetito e incluso las respuestas cerebrales para favorecer niveles de azúcar, sal y grasa mucho más altos que los presentes en alimentos no procesados o mínimamente procesados y en preparaciones culinarias tradicionales.

Una crisis creciente de salud pública Las consecuencias de dietas poco saludables se observan en todo el mundo. Las enfermedades no transmisibles representan el 74% de las muertes globales, con más de 10 millones de muertes al año vinculadas a dietas desequilibradas y al alto consumo de productos ultraprocesados. Más cerca, en Jamaica, las ENT relacionadas con la dieta son la principal causa de muerte. La obesidad infantil es uno de los desafíos de salud pública más importantes en la actualidad, con implicaciones a largo plazo para el bienestar, los sistemas de salud, la productividad económica y el desarrollo nacional.