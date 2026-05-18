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Curazao, siendo ahora la nación más pequeña en jugar una Copa Mundial

Published

2 horas atrás

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Curazao será la nación más pequeña en jugar un Mundial FIFA 2026. El representante de la CONCACAF cuenta con una población de 169.347 habitantes y una superficie de 444 kilómetros cuadrados. Esta pequeña isla ubicada en el Mar Caribe marcó un récord histórico de mínima demografía y territorio en la Copa del Mundo en sus casi 96 años de historia, hito que hará historia en este Mundial 2026.

Desde que comenzó el siglo XXI, Alemania disputó las semifinales en 4 de las 6 ediciones del Mundial FIFA, con la única excepción en las últimas 2 ediciones, cuando fue eliminada en la fase de grupos.

Desde que comenzó el siglo XXI, Alemania disputó las semifinales en 4 de las 6 ediciones del Mundial FIFA, con la única excepción en las últimas 2 ediciones, cuando fue eliminada en la fase de grupos.

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