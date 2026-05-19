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Julio Lores: el primer futbolista peruano en jugar en el extranjero

Published

6 horas atrás

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Julio Lores Colán fue el primer futbolista peruano en jugar en el extranjero y uno de los pioneros del fútbol nacional. Nació el 15 de septiembre de 1908 en Huaral y era conocido como el “Chino” debido a la ascendencia china de su familia.

Debutó como delantero en Ciclista Lima, donde destacó por su técnica, habilidad y gran definición dentro del área. Tras su paso por el club peruano, emigró al Club Necaxa de México, convirtiéndose en el primer peruano en jugar en ese país.

Con Necaxa ganó la Liga MX en 1932, 1934 y 1937, además de ser goleador del campeonato en dos ocasiones. También integró la selección peruana que disputó la Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930, el primer Mundial de la historia.

Julio Lores se retiró joven del fútbol y falleció en 1947 a los 39 años. En homenaje a su legado, hoy existe el Estadio Julio Lores Colán de Huaral.

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