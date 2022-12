Bad Bunny se corona como el artista más escuchado en Spotify

Como cada año el servicio de música, pódcasts y vídeos digitales, Spotify, ha lanzado su listado anual de los más escuchados; Entre los artistas destacados este año se encuentra Bad Bunny, Harry Styles y Taylor Swift

Por tercer año consecutivo el cantante portorriqueño, Benito Martinez mejor como Bad Bunny se ha coronado como el artista más escuchado en Spotify del año. De acuerdo a la plataforma de streaming musical, Bad Bunny ha recopilado aproximadamente 18.300 millones de reproducciones en los últimos meses.

El intérprete de Un Verano Sin Ti, es seguido en la segunda posición por la cantante estadounidense Taylor Swift, quien fue impulsada gracias al lanzamiento de su más reciente álbum Midnights. Swift por su parte, se ha convertido en la artista femenina con más reproducciones de la plataforma.

Un Verano Sin Ti, se convirtió en el álbum más escuchado en el mundo este 2022 en Spotify y canciones como Me porto bonito y Tití me preguntó se encuentran en la cuarta y quinta posición de las canciones más escuchadas. Mientras que el álbum Harry’s House, del britanico Harry Styles se sitúa en la segunda posición y su single –As it was– es la canción más escuchada del año.

Este resumen anual de Spotify no recopila los datos del año completo, sino de los primeros 10 meses del año desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre. Estas estadísticas ofrecen información concreta de la actividad del usuario, tales como los minutos totales que un usuario escuchó música, sus artistas y sus canciones más escuchadas del año.