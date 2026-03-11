Bam Adebayo hace historia en la NBA con sus 83 puntos

Bam Adebayo anotó 83 puntos, la segunda mejor anotación en la historia de la NBA, en la victoria del Miami Heat 150-129 sobre los Washington Wizards.

Adebayo anotó 31 puntos en el primer cuarto, 43 al descanso y 62 al final del tercer cuarto. Terminó con 20 de 43 en tiros de campo, 36 de 43 desde la línea de tiros libres y 7 de 22 en triples.

Los tiros libres anotados e intentados de Adebayo establecieron récords de la NBA en un partido. El récord de intentos fue de 39, establecido por Dwight Howard, quien llegó a la línea de tiros libres en dos ocasiones. El récord de tiros libres anotados en un partido fue de 28, establecido por Wilt Chamberlain y Adrian Dantley.

Chamberlain anotó los 28 tiros libres la noche en que anotó 100 puntos en 1962, el único partido mejor que Adebayo en la historia de la NBA. Adebayo superó a su ídolo del baloncesto, Kobe Bryant, en el segundo partido con mayor puntuación de la historia; la mejor puntuación de la carrera de Bryant fue 81.

LeBron James tenía la anterior marca en los Heat de Miami; su actuación de 61 puntos contra Charlotte ocurrió el 3 de marzo de 2014. Nikola Jokic de Denver tuvo el máximo de la temporada anterior en la NBA esta temporada con 56.