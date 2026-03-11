Connect with us

DEPORTES INTERNACIONALES

Bam Adebayo hace historia en la NBA con sus 83 puntos

DEPORTES INTERNACIONALES

Irán decide no participar en el Mundial de fútbol

DEPORTES INTERNACIONALES

Pelea en el fútbol brasileño dejó 23 expulsados

DEPORTES INTERNACIONALES

A 100 días del Mundial 2026, FIFA revela el póster oficial del torneo

DEPORTES INTERNACIONALES

Real Madrid contra Manchester City otra vez en Champions

DEPORTES INTERNACIONALES

Bam Adebayo hace historia en la NBA con sus 83 puntos

Published

14 horas atrás

on

Bam Adebayo anotó 83 puntos, la segunda mejor anotación en la historia de la NBA, en la victoria del Miami Heat 150-129 sobre los Washington Wizards.

Adebayo anotó 31 puntos en el primer cuarto, 43 al descanso y 62 al final del tercer cuarto. Terminó con 20 de 43 en tiros de campo, 36 de 43 desde la línea de tiros libres y 7 de 22 en triples.

Los tiros libres anotados e intentados de Adebayo establecieron récords de la NBA en un partido. El récord de intentos fue de 39, establecido por Dwight Howard, quien llegó a la línea de tiros libres en dos ocasiones. El récord de tiros libres anotados en un partido fue de 28, establecido por Wilt Chamberlain y Adrian Dantley.

Chamberlain anotó los 28 tiros libres la noche en que anotó 100 puntos en 1962, el único partido mejor que Adebayo en la historia de la NBA. Adebayo superó a su ídolo del baloncesto, Kobe Bryant, en el segundo partido con mayor puntuación de la historia; la mejor puntuación de la carrera de Bryant fue 81.

LeBron James tenía la anterior marca en los Heat de Miami; su actuación de 61 puntos contra Charlotte ocurrió el 3 de marzo de 2014. Nikola Jokic de Denver tuvo el máximo de la temporada anterior en la NBA esta temporada con 56.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

Sin categoría8 horas atrás

MoonFest – Mundial Cultural 2026 reunirá culturas del mundo en Panamá y Colón

Panamá será nuevamente escenario de un gran encuentro cultural con la segunda edición del MoonFest – Mundial Cultural 2026, un festival...
NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Ministerio de Ambiente lamenta fallecimiento de mona araña por tuberculosis

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) lamentó la pérdida de una ejemplar de mono araña (Ateles fusciceps) y ordenó una investigación...
DEPORTES INTERNACIONALES11 horas atrás

Irán decide no participar en el Mundial de fútbol

El ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, informçó hoy que la selección persa de fútbol no participará en el Mundial...
DEPORTES NACIONALES12 horas atrás

Publican la convocatoria de la Selección Sub-17 Femenina

El entrenador de la Selección Sub-17 Femenina, Gerard Aubí, entregó la convocatoria de jugadoras que representarán a Panamá en la...
AJÍ12 horas atrás

Espiral de papel de arroz con bacon y Arroz frito de vegetales

﻿ ¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas. Comentarios
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!