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AJÍ RECETAS

Bao de plátano maduro con hongos Portobelo empanizados

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Chili sin carne con arroz de jazmín

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Moussaka de berenjena

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Filete de pescado en salsa de camarones y arroz con frijoles negros y patacon

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Camarones salteados en ghee con arroz hervido

AJÍ

Bao de plátano maduro con hongos Portobelo empanizados

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