ENTRETENIMIENTO
Minsa realizó inspección y fumigación contra dengue
El Ministerio de Salud realizó una jornada intensa de fumigación en varias barriadas de San Miguelito, en medio de la lucha para diminuir los contagios de dengue.
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