En la celebración de los 205 años de independencia, el presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó los actos protocolares en Boquete, donde resaltó el trabajo de cada panameño que contribuye al avance de esta nación, escenario donde también destacó que no será un mandatario que voltee la mirada y no resuelva situaciones nacionales que permitan a todos seguir creciendo con mejor economía y generación de empleo.

Mulino, acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino, y previo a sus palabras, izó el Pabellón Nacional frente al Parque Municipal de Boquete, Chiriquí; luego la joven Damaris Samudio, del Colegio Oficial Nocturno de Boquete, hizo el juramento a la bandera, momentos antes de iniciar el desfile de la fecha donde el abanderado de esta ocasión fue Javier Carrizo, gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP).

“Agradezco a quienes hacen patria todos los días sin esperar reconocimientos: al trabajador que sale temprano; al productor que cuida su tierra, al maestro, a la enfermera, al médico, al policía, al estudiante, al emprendedor y a las familias que, con su trabajo, sus valores y sus sueños, construyen Panamá todos los días”, destacó.

Pero muchos de estos panameños ya se habían cansado, dijo Mulino, por eso lidera una administración de gobierno que ha sabido dar respuestas a cada situación y necesidad que ha enfrentado esta nación, iniciando con poner orden en las finanzas y buscar las mejores decisiones en temas país para lograr mayores beneficios que lleguen al pueblo.

“Tenían razones para desconfiar. Habían visto crecer las deudas, paralizarse obras y deteriorarse servicios… No era pesimismo, no era falta de amor por Panamá…era cansancio… Pero el trabajo de este gobierno comenzó y el déficit del Sector Público cayó drásticamente, las inversiones en obra pública aumentaron… Sé que las cifras, por sí solas, no llenan una nevera ni resuelven la necesidad de una familia. Pero sí determina el margen que tiene un país para crecer, invertir y responder a su gente con soluciones concretas como agua, atención médica oportuna, escuelas en mejores condiciones y oportunidades de trabajo”, explicó el mandatario.

Uno de los temas actuales y de prioridad para el país, añadió Mulio, es la mina, del cual dijo esperar que por medio del proceso de consultas públicas se reciban propuestas sensatas de diferentes sectores que enriquezcan lo que el equipo de gobierno entra a conversar con la empresa.

“Esto evita la improvisación, por eso hemos comenzado, decididos en buscar la oportuna respuesta. No podemos voltear hacia un lado por ganar un aplauso falso y oportunista… No estoy aquí para tomar las decisiones fáciles si no las decisiones correctas y sería una gran irresponsabilidad como Presidente de la República que apague la luz y no vea lo que significó esa mina en términos de empleo y movimiento económico”, resaltó el presidente.

Agregó que esta negociación “no será a oscuras, el país va a saber de tiempo en tiempo por dónde va”. Lo importante es que se ha dado el primer paso que en la mayoría de ocasiones es lo difícil para llegar a solucionar los problemas.

Finalizó sus palabras haciendo un recuento de algunos de los principales proyectos que esta administración ha iniciado y recatado del olvido. “Hacer patria también es llevar agua potable, hemos avanzado con nuevas conexiones, la culminación del Anillo Norte, la reparación de fugas y soluciones para comunidades que durante años esperaron un servicio más confiable”.

El fortalecimiento de las Tiendas del Pueblo, para palear uno de los problemas más importantes como es la canasta básica; en salud, el nuevo Hospital de Bugaba y su Centro de Oncología y Medicina Nuclear, el Policentro de San Isidro, San Miguelito, y poner en marcha la Telemedicina. El impulso de una movilidad más digna y moderna con la Línea 3 del Metro, el Cuarto Puente sobre el Canal y el teleférico de San Miguelito, entre otras obras señaladas.

“Son proyectos que toman tiempo, pero tienen el propósito que los panameños tengan mejores servicios… La independencia que celebramos hoy también exige defender, cada día, nuestros intereses nacionales. Panamá seguirá abierto al mundo, a la inversión y a la cooperación, siempre con respeto a nuestras leyes, nuestras instituciones y nuestras decisiones”, concluyó.

En estos actos protocolares, el alcalde de Boquete, Eduardo Rodríguez, agradeció el apoyo del gobierno en obras y recursos para que se destinen en mejoras al pueblo de esta región productiva y turística, donde se han priorizado atender afectaciones producidas por el mal tiempo y el sismo del pasado 9 de octubre.

En la fecha cívica también estuvieron presentes autoridades nacionales como ministros de Estado, de los estamentos de seguridad y del Órgano Judicial, así como autoridades locales, al igual que cientos de estudiantes que desfilaron rindiendo honor a la patria.