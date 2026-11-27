Unos 388 nuevos uniformados pertenecientes al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y del Servicio Nacional de Migración (SNM) fueron juramentados este viernes por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en un acto realizado en los terrenos de la Cuarta Brigada Occidental, ubicada en Progreso, Barú, provincia de Chiriquí.

En ese marco, el mandatario destacó el esfuerzo de los estamentos de seguridad y reiteró que no habrá contemplaciones con el crimen organizado. Además, señaló a los graduados que cuentan con un presidente que, además de entregar los recursos para las acciones de seguridad, está presente para fortalecer la fuerza moral de los uniformados.

“El país enfrenta amenazas reales… y allí están ustedes, en el primer frente de lucha, no permitiendo que esos facinerosos entren o traten de pasar por Panamá y sigan cometiendo fechorías. No voy a tener contemplaciones con el crimen organizado. En este país no estamos para paños tibios con todas esas organizaciones mafiosas”, remarcó el presidente.

Resaltó que los panameños les debemos a nuestras fuerzas de seguridad la tranquilidad de nuestras comunidades, la protección de nuestro territorio y la respuesta inmediata cuando el país más los necesita. Pero, sobre todo, dijo Mulino, les debemos una profunda gratitud a quienes, cumpliendo su deber, han puesto su vida, su integridad y la tranquilidad de sus familias al servicio de su país.

Del total de graduados, 197 agentes se integran al Senafront y 191 inspectores al SNM como parte de la promoción XXV-A Licenciado Próspero Quezada, quienes completaron seis meses de entrenamientos en la Escuela de Agentes Guardafronteras, ubicada en la sede de la Primera Brigada Oriental de Metetí, Darién.

Acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el presidente reconoció la labor social y patriótica indispensable que realiza este estamento, como fue durante la atención humanitaria en las zonas afectadas por el terremoto.

“La acción rápida, eficiente y coordinada de nuestras fuerzas permitió llevar alimentos, agua y medicinas a comunidades lejanas cuando más lo necesitaban. Allí estuvieron, como siempre, al servicio de los panameños”, añadió.

Resaltó la presencia de uniformados en la frontera donde, en cooperación con Estados Unidos y otros países aliados, se amplió las operaciones y la capacidad del Servicio Nacional de Migración, dando con el resultado de una reducción del 99% en el tránsito irregular por esta ruta. Este es un éxito sin paliativos del que todo el país se puede sentir orgulloso. Igualmente, afirmó que nuestro país respalda los esfuerzos que desarrolla el Gobierno de Colombia en el proceso de fumigación para destruir campos de cultivo de droga.

“Hablaba con autoridades de Colombia que me decían que, si todo sale bien, el programa de fumigación de campos de cocaína debe ser una realidad pronto y pedí que transmitiera al presidente Abelardo de la Espriella todo el apoyo de Panamá para que sea así, porque en la medida que sea exitoso, los índices de narcotráfico en nuestro país van a bajar”, sostuvo Mulino.

Durante su formación, los nuevos agentes e inspectores aprobaron módulos de doctrina, principios legales, procedimientos policiales, supervivencia y otros ejes tácticos propios del proceso. La ceremonia oficial inició con la entrada de los graduandos y saludos a la llegada del presidente Mulino realizando los honores a la Bandera Nacional, para luego darse la solicitud de permiso por el mayor Luis López, director encargado de Educación Integral.

Seguido se realizó la lectura de la Semblanza de la Promoció…

[3:04 p. m., 27/11/2026] Astrid SalaZar: Mulino cumple con joven estudiante sobresaliente y le entrega nueva casa a su familia

¡Señor presidente, nos vemos de nuevo! Un cálido recibimiento ofreció el joven Adolfo Villagra Salina (quien fue presidente estudiantil) a la pareja presidencial José Raúl Mulino y Maricel Cohen de Mulino, quienes acudieron a la comunidad de Aguacate, en Barú, Chiriquí, para entregarle a su familia su nueva residencia.

Un estrechón de manos entre el joven presidente estudiantil y el mandatario panameño abrió el reencuentro. ¡Prometido y cumplido!, dijo Mulino al saludar a la familia que ahora tiene un nuevo hogar construido a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

En el marco del Día del Estudiante, el pasado 27 de octubre, el presidente Mulino distinguió al alumno del Centro Educativo de Progreso, en Puerto Armuelles, con el título simbólico de mandatario de la nación como un reconocimiento por su esfuerzo de superación académica y le otorgó una beca para sus estudios superiores.

Ahora en su nueva casa, la cual fue entregada amoblada, el presidente Mulino también le garantizó un año de Starlink para que tenga acceso a sus tareas, ya que desea cursar estudios superiores de ingeniería marítima.

Junto a la primera dama y el presidente, los familiares del joven recorrieron su nueva casa y agradecieron la ayuda brindada.