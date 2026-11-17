El Ministerio de Desarrollo Social se encuentra ejecutando el último calendario de pagos anual para los programas de transferencias monetarias, el cual incluye la incorporación de miles de nuevos beneficiarios elegibles mediante un proceso de depuración estricta.

Además de otorgar subsidios económicos y asistencia en zonas de difícil acceso, la institución implementa estrategias integrales de apoyo social, tales como la atención a familias afectadas por emergencias, la promoción de una crianza responsable para prevenir la violencia y programas de reinserción escolar con capacitación vocacional.