Con la frente en alto, el corazón lleno de orgullo, la satisfacción de haber defendido con valentía los colores de la patria y la certeza de que nuestra juventud ya es protagonista del olimpismo juvenil, Panamá culminó este 11 de noviembre su participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, una cita que engrandece la historia del deporte nacional por los resultados alcanzados, el crecimiento de su representación y, sobre todo, por el esfuerzo de una generación de jóvenes atletas que demostró que el talento panameño tiene la capacidad de competir y destacar en los escenarios internacionales más importantes.

La última jornada tuvo como protagonista al esgrimista Caleb Caldito Chan, quien asumió la responsabilidad de convertirse en el último atleta istmeño en competir en esta edición de los Juegos, poniendo punto final a la participación del Team Panamá en territorio africano. Con valentía, determinación y disciplina, Caleb salió a la pista dispuesto a dejar en alto el nombre de Panamá en la modalidad de espada, dejando constancia de su carácter competitivo y de su entrega en cada combate.

Durante la fase de poules, el panameño consiguió tres victorias y sumó tres derrotas, en una ronda que exigió concentración y determinación frente a rivales de distintas nacionalidades. Caldito se impuso 3-1 ante Aime Alexandre, de Mauricio; 5-2 frente al dominicano Aiden Zahran, y 5-4 ante Diop Ma Diop, de Senegal. Sus tres derrotas llegaron ante rivales de primer nivel: 2-5 frente a Milu Lachman, de Israel; 3-5 ante Vukan Radjenovic, de Serbia, y 3-4 frente a Simon Shan, de Canadá. Estos dos últimos se consagraron como medallistas de plata y oro, respectivamente.

Su desempeño le permitió avanzar a la ronda de eliminación directa, donde enfrentó en la Tabla de 16 al belga Wout van Laecke, quien a la postre se colgaría la medalla de bronce. En este combate, fue superado 7-15, resultado que puso fin a su recorrido en la competencia. De esta manera, Caleb finalizó en la novena posición de la clasificación general, cerrando con orgullo la participación de Panamá en los Juegos.

Su actuación representa mucho más que un resultado deportivo: simboliza el compromiso de una juventud que se atreve a competir, que aprende de cada desafío y que lleva consigo el nombre de Panamá a cada escenario donde tiene la oportunidad de demostrar su talento.

SEIS DIPLOMAS OLÍMPICOS: UNA ACTUACIÓN QUE MARCA UN ANTES Y UN DESPUÉS

La participación del Team Panamá en Dakar 2026 deja un balance destacado: seis diplomas olímpicos conquistados por una delegación integrada por 18 atletas, de los cuales 10 formaron parte del equipo masculino de futsal, único deporte de conjunto en el que estuvimos presente. En total se contó con representación en ocho disciplinas deportivas.

Se trata de la mejor participación de Panamá en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, tanto por la cantidad de diplomas olímpicos alcanzados como por la dimensión de los resultados obtenidos y el crecimiento de la representación nacional.

Uno de los grandes protagonistas de esta histórica actuación fue el nadador Raúl Antadillas, quien consiguió tres diplomas olímpicos al convertirse en finalista en igual número de pruebas, demostrando su calidad y proyección en la piscina.

Antadillas, abanderado de la delegación, obtuvo el octavo lugar en los 100 metros pecho, el séptimo lugar en los 200 metros combinados y una extraordinaria cuarta posición en los 50 metros pecho. Este último resultado adquiere una relevancia especial para la historia del deporte panameño, al convertirse en el mejor desempeño individual, a la fecha, de un atleta nacional en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

A estos tres diplomas se suma el séptimo lugar alcanzado por la selección masculina de futsal, integrada por George Campbell, Duan Ramírez, Eliecer Díaz, Joel Saravia, Jahzeel Tenorio, Jonathan Mendoza, José Almoguea, Josué Als, Michael Mosquera y Víctor Carrasco: jóvenes que defendieron con orgullo la camiseta nacional y demostraron el potencial del fútbol sala panameño ante el mundo.

También sobresalieron las actuaciones de dos representantes femeninas del deporte de combate que se instalaron entre las cinco mejores de sus respectivas categorías. La abanderada de la delegación, Lía Córdoba, alcanzó el quinto lugar en boxeo (51 kg), mientras que Natalia Pérez consiguió igualmente una quinta posición en taekwondo, modalidad kyorugui, categoría de 44 kilogramos.

Cabe destacar que el diploma olímpico es un reconocimiento oficial que otorga el Comité Olímpico Internacional (COI) a los atletas y equipos que finalizan entre los ocho primeros lugares de su prueba. Más allá de las medallas, que premian a los tres primeros, el diploma distingue a quienes alcanzan los puestos del cuarto al octavo, y certifica que se ubicaron entre los mejores del mundo en su disciplina.

UN CUARTO LUGAR QUE ENTRA EN LA HISTORIA DEL DEPORTE PANAMEÑO

El resultado de Raúl Antadillas en los 50 metros pecho merece una mención especial por su significado histórico.

Si bien Panamá celebró una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, gracias a la participación de la atleta del deporte ecuestre Marissa Thompson como integrante de un equipo mixto internacional en la prueba de salto, es importante precisar que dicha presea se acredita al equipo mixto internacional y no exclusivamente a Panamá.

Un logro que merece ser celebrado y que representa un motivo de enorme orgullo para la natación nacional y para todo el deporte panameño. Raúl no solamente consiguió tres diplomas olímpicos, sino que también estableció una referencia histórica que servirá de inspiración para las próximas generaciones de nadadores y deportistas del país.

UNA GENERACIÓN DE ATLETAS QUE LO DIO TODO POR PANAMÁ

Más allá de los diplomas y las posiciones alcanzadas, esta delegación estuvo integrada por jóvenes que asumieron el reto de representar a Panamá con responsabilidad, entrega y compromiso, comprendiendo el significado de vestir los colores nacionales en la competencia multideportiva juvenil más importante del mundo.

También merece un reconocimiento especial la participación de Julieta Escobar, en judo; Karla Carrizo, en natación; Aylin Goon Lan, en gimnasia artística; Franklin Rodríguez, en atletismo; y Caleb Caldito Chan, en esgrima, quienes, al igual que sus compañeros, lo dejaron todo por el país y formaron parte de esta histórica generación de atletas.

Cada uno de ellos vivió una experiencia que trasciende los resultados. Competir en unos Juegos Olímpicos de la Juventud significa enfrentarse a los mejores talentos del mundo en sus respectivas pruebas, adquirir experiencia internacional, superar obstáculos y regresar a casa con nuevos aprendizajes que contribuirán a su desarrollo deportivo y personal.

A todos los integrantes de esta delegación, desde quienes alcanzaron las finales y conquistaron diplomas olímpicos hasta quienes enfrentaron cada competencia con determinación, Panamá les reconoce su esfuerzo. Porque representar a una nación es un privilegio, pero también una enorme responsabilidad que estos jóvenes, valientes, disciplinados y talentosos, asumieron con orgullo, madurez y pasión.

CRECIMIENTO Y PROYECCIÓN: PANAMÁ AMPLÍA SU PRESENCIA EN EL OLIMPISMO JUVENIL

Otro aspecto significativo de esta participación fue el crecimiento de la representación panameña en comparación con los anteriores Juegos Olímpicos de la Juventud.

En Dakar 2026, Panamá contó con una delegación de 18 atletas, dos más que los 16 representantes que participaron en Buenos Aires 2018, mientras que la presencia nacional se amplió de seis a ocho deportes.

Este crecimiento refleja una mayor presencia del talento panameño en el escenario juvenil olímpico y confirma que Panamá es protagonista del olimpismo juvenil y compite de tú a tú con la élite internacional.

Más atletas, más disciplinas, más oportunidades de competencia y, sobre todo, una nueva generación que comienza a escribir su propia historia. Dakar 2026 permitió comprobar que Panamá cuenta con jóvenes capaces de asumir grandes retos y de proyectarse hacia nuevas metas dentro del movimiento olímpico internacional.

UN TRABAJO CONJUNTO QUE SIEMBRA EL FUTURO DEL DEPORTE NACIONAL

Los resultados alcanzados por el Team Panamá en Dakar 2026 son el fruto de un esfuerzo conjunto, en el que el acompañamiento institucional y el trabajo articulado del Comité Olímpico de Panamá y el Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES) han sido fundamentales para impulsar el desarrollo del talento deportivo nacional. Una muestra clara de ello fue la realización de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, celebrados en abril, la primera vez que nuestro país fue sede de unos Juegos Suramericanos: una oportunidad única para que nuestros jóvenes compitieran en casa, ante su gente, frente a los mejores atletas de la región.

Todos los atletas de deportes individuales que representaron a Panamá en Dakar 2026 compitieron en esos Juegos, y hoy son el reflejo tangible de que el trabajo coordinado de los principales actores del sistema deportivo nacional ha hecho la diferencia y seguirá marcándola. Los resultados internacionales no son producto de la casualidad, sino de la planificación: hoy nuestros atletas cuentan con mejores condiciones de entrenamiento, con acceso a mejores instalaciones deportivas que forman parte del legado de Panamá 2026 y con entrenadores responsables de sus procesos, gracias a programas como la Red Nacional de Entrenadores, elementos que, en conjunto, fortalecen su preparación y, en consecuencia, la representación internacional de Panamá a nivel deportivo.

Por eso, el balance de Dakar 2026 no debe medirse únicamente en diplomas olímpicos, posiciones o estadísticas. También debe entenderse como una inversión en el futuro, una oportunidad para consolidar procesos y una motivación para continuar trabajando en favor de quienes mañana podrían convertirse en los grandes referentes del deporte nacional.

A cada atleta, entrenador, equipo multidisciplinario, familia y a todas las personas e instituciones que hicieron posible esta participación, nuestro reconocimiento y agradecimiento. El camino continúa y los desafíos serán cada vez mayores, pero hoy existe una certeza: Panamá tiene motivos para creer en su talento deportivo juvenil y en el potencial de su deporte.

Finalmente, con Dakar 2026 se cierra también la última cita multidisciplinaria del calendario deportivo internacional de este año para el Team Panamá. Tras meses de preparación, competencia y grandes emociones, nuestros atletas tomarán un breve descanso para recargar energías y regresar con más fuerza de cara a un 2027 que estará cargado de importantes desafíos y nuevas oportunidades para seguir haciendo historia.

Durante los primeros seis meses del próximo año, Panamá tendrá presencia en los Juegos Suramericanos de Playa Iquique 2027 y los Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2027, dos escenarios en los que también podremos seguir de cerca la evolución y el crecimiento de varios de los jóvenes que hoy protagonizaron esta histórica participación en Dakar. Posteriormente, llegará uno de los grandes compromisos del ciclo deportivo: los Juegos Panamericanos Lima 2027, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto y representan la justa multideportiva regional más importante de nuestro continente, además de constituir una de las principales antesalas del camino hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.