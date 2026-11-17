El presidente Donald Trump llegó el martes a Filipinas, donde se reunió con socios regionales, buscó formalizar un acuerdo comercial y encontró un respiro tras una serie de contratiempos en su país, que van desde una grave interrupción en la industria aeronáutica estadounidense hasta un escándalo que ha sacudido al sector global de la inteligencia artificial.

Manila, la capital filipina, constituye la primera parada de un viaje de tres días que llevará a Trump a China, donde participará en unas históricas conversaciones trilaterales sobre cuestiones nucleares junto al presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin. Asimismo, según ha indicado el propio Trump, existe la posibilidad de que mantenga un encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

Esta visita supone el primer viaje al extranjero de Trump desde que su partido sufriera importantes derrotas en las elecciones de mitad de mandato. Tanto la Casa Blanca como los mercados bursátiles se han visto sacudidos por la salida de Jensen Huang de Nvidia la semana pasada, tras admitir haber mantenido una relación con una presunta agente del gobierno chino. Por su parte, Pekín ha negado cualquier implicación en el asunto.